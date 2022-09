Nowa seria smartfonów Samsung Galaxy może być wyposażona w łączność satelitarną

Smartfony Samsung galaxy zaoferują łączność satelitarną?

Huawei był pierwszy, ale zaraz po nim także Apple zaoferowało w swoich najnowszych urządzeniach funkcję łączności satelitarnej. Nie ma ona zastąpić tej zwykłej, ale ma dać możliwość kontaktu ze światem w sytuacjach awaryjnych, bo dzięki niej można wysłać wiadomość SOS, nawet kiedy nie mamy zasięgu sieci komórkowej czy Wi-Fi. Zarówno w przypadku Huawei, jak i Apple, nie jest to funkcja globalna. iPhone’y będą mogły korzystać z niej od listopada i to tylko na niektórych terenach USA i Kanady, a posiadacze Huawei Mate 50 Pro – jedynie w Chinach, choć tutaj może się coś jeszcze zmienić, gdy dojdzie do globalnej premiery tego modelu.

Niedawno dowiedzieliśmy się również, że Android 14 ma zaoferować podobną funkcjonalność. Poinformował o tym Hiroshi Lockheimer, starszy wiceprezes Google ds. platform i ekosystemów, więc nie jest to jedynie plotka, choć nie zdradzono zbyt wielu szczegółów na ten temat.

Teraz z kolei leakster Ricciolo dał znać o planach Samsunga w tym temacie. Podobno nowa seria smartfonów Galaxy ma już oferować łączność satelitarną. Smartfony Galaxy S23 mają zadebiutować (wedle doniesień) już w styczniu 2023 roku, więc trudno powiedzieć, czy Samsung zdąży ze wszystkim do ich premiery. Możliwe więc, że jeśli faktycznie koreański gigant się na to zdecyduje, łączność satelitarna pojawi się nieco później. Nie wiadomo również, z jaką firmą zacznie współpracować Samsung. Niektórzy wskazują na Starlink, co miałoby sens i pozwoliłoby na przebicie konkurencji.