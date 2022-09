Premiera serii Xiaomi 12T może odbyć się szybciej, niż sądziliśmy

Na serię Xiaomi 12T, a zwłaszcza na model Pro, czekamy z niecierpliwości

Głównym powodem, dla którego ta seria jest tak wyczekiwana, jest aparat, który ma pojawić się w Xiaomi 12T Pro. Ma być to bowiem 200-megapikselowy czujnik Samsunga HP1, który znajdzie się po raz pierwszy na pokładzie jakiegokolwiek smartfona producenta. Będzie to też drugi na świecie smartfon z takim obiektywem, bo pierwszym była Motorola X30 Pro (edge 30 Ultra na globalnym rynku). Jesteśmy więc ciekawi, jakie zdjęcia będzie można zrobić tym urządzeniem. Niestety, jak wskazują przecieki, Xiaomi większość pieniędzy zapewne włożyło w aparat główny, bo obok niego znajdziemy raczej podstawowe czujniki – 8-nmegapikselowy ultraszerokokątny i 2-megapikselowy makro. Pod tym względem nie będzie więc szału. W przypadku modelu podstawowego mowa o 108-megapikselowym czujniku głównym, któremu towarzyszyć będzie taka sama konfiguracja jak w wariancie Pro.

Czytaj też: Huawei P50 Pocket New nadchodzi, a jego cena może skusić wiele osób

Xiaomi 12T sięgnie po średniopółkowy układ Dimensity 8100 w wariantach 8/128 GB i 8/256 GB. Xiaomi 12T Pro napędzi natomiast SoC Snapdragon 8+ Gen 1 w połączeniu z 8 lub 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. O baterii i ładowaniu w wariancie Pro przecieki nie wspominają, ale wiemy, że w modelu podstawowym znalazła się bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W. . Wiemy natomiast, że model Pro zostanie wyposażony w 6,67-calowy ekran AMOLED, który oferuje rozdzielczość 1220 × 2712 pikseli i częstotliwość odświeżania 120 Hz. W Xiaomi 12T znajdzie się nieco większy, bo 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1,5K, z odświeżaniem 120 Hz i obsługą HDR10+.

Czytaj też: Pojawiły się nowe szczegóły dotyczące serii Oppo Find X6. Na pokładzie nieogłoszony jeszcze Snapdragon i…

Jak donosi znany leakster Abhishek Yadav, premiera Xiaomi 12T i 12T Pro ma odbyć się już niebawem, bo w przyszłym tygodniu. Oprócz tych dwóch smartfonów Xiaomi ma wprowadzić na globalny rynek także Redmi Pad, czyli pierwszy tablet w ofercie Redmi oraz słuchawki Redmi Buds 4 Pro. Jeśli przeciek co do premiery jest prawdziwy, to na dniach Xiaomi powinno oficjalnie zapowiedzieć nadchodzące wydarzenie.