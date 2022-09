Samsung Galaxy Z Flip4 to droga zabawka, ale można ją kupić już za kilka złotych dziennie

Oferta promocyjna w sklepie internetowym Samsung.pl dotyczy smartfonu Samsung Galaxy Z Flip 4 w wariancie o pojemności 128 GB, którego regularną cenę ustalono na 5149 zł. Miesięczna rata za ten model przy założeniu rozłożenia płatności na 26 rat wynosi 198 zł. Dodatkowe ubezpieczenie SamsungCare+ wymaga rejestracji w ciągu 60 dni od zakupu.

Do końca tego miesiąca obowiązuje również nowa odsłona promocji Samsung Odkup, w ramach której za wymianę swojego smartfona na najnowsze Galaxy Z Flip4 albo Samsung Galaxy Z Fold4 możemy otrzymać zwrot w wysokości do 4500 zł. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z takiej promocji?

Wystarczy aktywować zakupiony sprzęt do 9 października i do 16 października pobrać z aplikacji Samsung Members kod promocyjny

Do 16 października musimy również wypełnić Formularz Odkup, ale przed podjęciem ostatecznej decyzji warto jednak sprawdzić czy smartfon, który posiadamy kwalifikuje się do odsprzedaży w ramach promocji. Dokonamy tego na stronie internetowej. Wysokość zwrotu zależy od stanu i modelu odsprzedawanego smartfonu.

Jak podaje Samsung, kwota odkupu zostanie przelana na konto uczestnika w ciągu 10 dni od zakończenia wyceny sprzedawanego smartfonu. Ostateczna kwota odkupu składa się z kwoty zaoferowanej przez organizatora Programu Odkup (firmę Foxway OÜ) za odsprzedawany smartfon i dodatkowej kwoty zwrotu, fundowanej przez Samsung.