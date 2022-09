Test chłodzenia Scythe Fuma 2 Rev. B

Scythe Fuma 2 Rev. B to dwuwieżowa konstrukcja, która ma cechować się bardzo dobrą wydajnością. Jak sprawdzi się ona w praktyce?

Co otrzymujemy wraz z Scythe Fuma 2 Rev. B?

Wśród akcesoriów znajdziemy śrubokręt, zestaw montażowy, instrukcję, tubkę pasty Thermal Elixer 2, przejściówkę 2x 4-pin -> 1x 4-pin i 6 klipsów na wentylatory. Montaż obejmuje LGA1700, więc jest pełna kompatybilność z nowymi platformami. Na uwagę zasługuje również świetnej jakości śrubokręt, który przyda się nie tylko podczas montażu chłodzenia. Dołączona przejściówka pozwala na podłączenie wentylatorów do jednego złącza 4-pin na płycie. Większa ilość klipsów pozwala też na dodanie trzeciego wentylatora, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Specyfikacja Scythe Fuma 2 Rev. B

Chłodzenie ma wymiary 137 x 154,5 x 129 mm. Jest więc ono naprawdę niskie, przez co powinno spokojnie się zmieścić w większości obudów, nawet tych mniejszych. Dzięki specjalnej konstrukcji nie powinno też być problemów z płytami głównymi czy z kompatybilnością z pamięciami RAM.

Specyfikacja Scythe Fuma 2 Rev. B ma 6 ciepłowodów, a podstawka wykonana jest na lustro. Chłodzenie jest też asymetryczne, a tylna część ma wycięcie zapewniające kompatybilność z radiatorami płyty głównej. Sama jakość wykonania jest bardzo dobra. Finy są solidne i raczej nie pogniecie ich podczas montażu. Pod tym względem Scythe zdecydowanie nie zawiodło.

Do chłodzenia dołączone są dwa wentylatory, z czego jeden jest znacznie węższy. Ma to zapewniać właśnie pełną kompatybilność z pamięciami RAM. Model Slim ma maksymalną prędkość 1500 RPM, przepływ powietrza 39,44 CFM, ciśnienie 0,96 mmH2O i głośność 23,80 dBA. Zwykły model Kaze Flex II 120 PWM również pracuje z prędkością 1500 RPM, ale jest wydajniejszy i głośniejszy. Jego parametry przy maksymalnej prędkości to: 51,17 CFM, 1,50 mmH2O oraz 28,60 dBA. Oba śmigła mają antywibracyjne nakładki po bokach i również są dobrze wykonane.

Wygląd i montaż Scythe Fuma 2 Rev. B

Chłodzenie ma srebrne ciepłowody oraz czarne nakładki na górnych finach. Szkoda tylko, że końcówki ciepłowodów nie mają czapeczek. Tak niestety psują estetykę całości. Chłodzenie prezentuje się więc przeciętnie i w obudowie z oknem kompletnie niczym nie będzie się wyróżniało.

Montaż jest bardzo prosty i podobny do tego jaki był w modelu Mugen 5 Rev. C. Czyli na założony backplate nakładacie nakładki i przykręcacie podkładki. Następnie do nich przykręcacie chłodzenie (oczywiście wcześniej pamiętając o paście). Nie sądzę więc, żeby były z tym jakieś większe problemy.

Zebrane najważniejsze parametry Scythe Fuma 2 Rev. B

Wymiary: 137 x 154,5 x 129 mm

Waga: 1000 g

TDP: b.d.

Rodzaj wentylatorów: Kaze Flex II 120 PWM + Kaze Flex II 120 Slim PWM

Maksymalna prędkość wentylatora: 1500 RPM / 1500 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 51,17 CFM / 39,44 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,50 mmH2O / 0,96 mmH2O

Maksymalna głośność: 28,60 dBA / 23,80 dBA

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA2066 / LGA2011 / 2011-v3 (Square ILM) / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X; AMD: AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2 (+) / FM1

Gwarancja: 2 lata

Cena: ok. 330 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy

Testowane chłodzenie prezentuje naprawdę bardzo dobrą wydajność w szczególności w odniesieniu do ceny. Na maksymalnych obrotach i 1200 RPM jest ono najwydajniejsze spośród do tej pory testowanych chłodzeń powietrzem. Nawet po OC radzi sobie z procesorem na obu tych wartościach RPM (choć przy 1200 temperatura najgorętszego rdzenia sięga 98°C). Przy 800 RPM jest trochę gorzej i tutaj chłodzenie radzi sobie gorzej względem konkurencji. Nadal jest jednak bardzo dobrze.

Scythe Fuma 2 Rev. B pod względem kultury pracy prezentuje się dobrze jak na dwa zastosowane wentylatory, choć trochę ciszej mogło by jednak być. Na maksymalnych obrotach z pewnością usłyszycie działanie, na 1200 RPM jest lepiej, ale nadal konkurencja potrafi wypadać lepiej. Na 800 RPM nie usłyszycie tej konstrukcji.

Test Scythe Fuma 2 Rev. B – podsumowanie

Scythe Fuma 2 Rev. B w cenie ok. 330 zł to znakomity wybór. Oferuje ono bardzo dobrą wydajność, łatwy montaż i zgodność z podstawką LGA1700. Dzięki niezbyt dużej wysokości zmieścicie je nawet w mniejszych obudowach, a przedni wentylator typu slim zapewnia pełną kompatybilność z pamięciami RAM. Jakość wykonania również jest znakomita, ale sam wygląd mógłby być lepszy – brakuje mi choćby czapeczek na końcówkach ciepłowodów.

Jeśli więc szukacie wydajnego dwuwieżowego chłodzenia, które bez problemów zmieści się w większości obudów to moim zdaniem zdecydowanie warto zainteresować się testowaną konstrukcją. Z pewnością będziecie zadowoleni z jej zakupu.