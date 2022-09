Home Tech Sekret myśliwców F-35. To coś zakazanego z Chin, co zupełnie nie podoba się USA

Nie tak dawno wspominaliśmy, jak najbardziej zaawansowane myśliwce na świecie pochłaniają niewiarygodną ilość gotówki, a dziś dowiedzieliśmy się o ich kolejnym problemie. Okazało się, że myśliwce F-35 mają w sobie coś, co kompletnie nie podoba się urzędnikom USA. Sekret myśliwców F-35 nie jest jednak już żadną tajemnicą, a osoby decyzyjne dążą do tego, aby przestał być nawet ich częścią. Wszystko sprowadza się bowiem do zakazanego stopu opracowanego w Chinach.