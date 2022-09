Nowy pogromca dronów od polskiego ZMT. W roli głównej karabin kalibru 12,7 mm

Specjaliści z ZMT przystosowali “pogromcę dronów” do podwozia pickupa

Za ten antydronowy system odpowiadają specjaliści wszelakiej maści z Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. i Wojskowej Akademii Technicznej. Połączyli głowicę optoelektroniczną do detekcji i namierzania celów (wyposażoną w wysokiej klasy kamerę dzienną i termalną o zasięgu 13600 metrów) i dalmierz laserowy o zasięgu 3-12000 metrów z wielolufowym karabinem maszynowym. Ten zestaw w połączeniu ze sterownikiem do zdalnego sterowania trafił na zdalnie sterowaną jednostkę ogniową.

Na trwających targach MSPO Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. (producent uzbrojenia) zaprezentowały Mobilny system zwalczania bezzałogowców. Posadowiony na odpowiednio zaadaptowanym samochodzie typu pickup Ford F6060 >> pic.twitter.com/S11W9Zbve1 — Pitry (@Baltic__Sea) September 7, 2022

Uzbrojenie systemu stanowi WLKM, czyli wielolufowy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm (NATOwskimi 12,7 x 99), który ma dostęp do 400 sztuk amunicji. Jego skuteczny zasięg wynosi do 2200 metrów, a szybkostrzelność teoretyczna sięga 3600 strzałów na minutę. W teorii służy do niszczenia celów powietrznych z dronami na czele, ale w praktyce może również zaszkodzić śmigłowcom, samolotom czy celom naziemnym, a nawet pełnić funkcje systemu obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu czy „ostatniej szansy” w momencie, gdy inne systemy zawiodą.

Częścią tego 660-kilogramowego systemu o wielkości 1,9 x 1,3 x 1,6 metra jest też stacja radiolokacyjna. Ta obejmuje m.in. wielofunkcyjny dopplerowski radar z trzema nieruchomymi antenami AESA 4D i umożliwia wykrywanie przemieszczających się dronów klasy mini na odległości 10 km i śmigłowców do 23 km. System kontroli ognia zawiera algorytmy automatycznego śledzenia celów oraz automatyczne namierzanie celu od wykrycia przez radar do celowania uzbrojeniem.