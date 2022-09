Innego takiego bezlusterkowca nie ma. Sony zrewolucjonizowało rynek swoim FR7

Unikalność na skalę rynkową w połączeniu z reguły kosztowym rynkiem segmentu związanego z fotografią sprawiają, że najnowsze dzieło giganta na tym rynku kosztuje krocie. Sony zrewolucjonizowało rynek swoim FR7, który jest “pierwszym na świecie” pełnoklatkowym aparatem z wymiennymi obiektywami i technologią robotyczną PTZ (pan-tilt-zoom). Nic więc dziwnego, że kosztuje 9700 dolarów bez obiektywu lub 12200 dolarów z obiektywem Sony FE PZ 28-135mm f/4.

Nowy aparat bezlusterkowy Sony FR7 zawdzięcza swoją unikalność dodatkowi technologicznemu PTZ

Niezwykły aparat bezlusterkowy FR7 od Sony łączy technologię kamery kinowej FX6 ze zdalnie sterowanymi robotami. Jest przeznaczony do profesjonalnych produkcji i może być zamontowany na szynach, dźwigu lub statywie i zdalnie podążać za obiektami bez wchodzenia im w drogę. W praktyce można go również przymocować do jakiegoś pojazdu, a dzięki możliwościom pan-tilt-zoom reżyser może uzyskać ciekawsze kąty i ujęcia. Gdyby tego było mało, duża 10,3-megapikselowa matryca pozwala na uzyskanie bardziej kinowego obrazu niż w przypadku typowych zrobotyzowanych kamer telewizyjnych.

Kinowy wygląd i odczucia szybko stają się normą w nadawaniu i produkcji na żywo, ponieważ otwierają nowe sposoby opowiadania narracji. Równolegle, w ciągu ostatnich 2 lat, obserwujemy gwałtowny wzrost treści tworzonych zdalnie lub w małych lokalizacjach, do których dostęp jest utrudniony – powiedział wiceprezes Sony Electronics Yang Chen.

Z wyglądu FR7 przypomina model FX6, do którego Sony przymontowało dziwaczną podstawkę. Podstawkę, która została zaprojektowana tak, by płynnie obracać się i pochylać z prędkością od 0,02 do 60 stopni na sekundę, poruszając się w zakresie od plus do minus 170 stopni (pan) i od -30 do 195 stopni (tilt). Wszystko po to, aby uzyskiwać najlepsze kąty 10,3-megapikselowej matrycy o rozdzielczości 4K i częstotliwości 120 klatek na sekundę lub Full HD i 240 FPS.

Jeśli nadal nie widzicie rewolucyjności w FR7, to szczególną uwagę musicie zwrócić właśnie na wspomniane możliwości PTZ. Kamery Pan/Tilt/Zoom zawdzięczają swoją unikalność temu, że rejestrują i przesyłają obraz o profesjonalnej jakości bez obecności operatora na miejscu zdjęć. Kamera zdalnie sterowana może obracać się wokół osi pionowej (pan — obracanie), pochylać w górę lub w dół (tilt — pochylenie) oraz zwiększać i zmniejszać zbliżenie (zoom).