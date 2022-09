Xiaomi 12T jeszcze co prawda nie zadebiutował, ale komuś już udało się go kupić

Im bliżej premiery danego urządzenia, tym przecieków na jego temat pojawia się coraz więcej. Niektóre z nich pochodzą ze sklepów, gdzie ktoś ewidentnie zbyt szybko opublikował ofertę sprzedaży. Tym razem jednak mamy do czynienia z czymś nieco innym, bo w Peru komuś udało się już kupić Xiaomi 12T, który przecież nie miał jeszcze swojej premiery.

Xiaomi 12T sprzedany

Do serwisu Xiaomiui zgłosiła się pewna osoba z Peru, której udało się kupić… Xiaomi 12T. Jeśli jesteście na bieżąco z informacjami dotyczącymi sprzętu Xiaomi, to zapewne wiecie, że ta seria jeszcze nie miała swojej premiery. Tymczasem w Peru, w niektórych sklepach, smartfon trafił już do sprzedaży i co istotne, nie chodzi tylko o możliwość zakupu z późniejszą wysyłką, bo wspomniana osoba dostała już w swoje ręce zakupiony egzemplarz.

W ten właśnie sposób poznaliśmy całą specyfikację tego smartfonu, a także jego dokładny wygląd. Model ma numer 22071212AG i napędza go układ MediaTek Dimensity 8100 Ultra w dwóch konfiguracjach 8/128 GB i 8/256 GB. Takie warianty dostępne były w sprzedaży, a wspomniany model jest tym mocniejszym i kosztował około 616 dolarów, co w przeliczeniu daje nam około 2920 zł.

Czytaj też: Nie tylko Snapdragon, ale też Dimensity – TSMC zgarnia produkcję tegorocznych flagowych układów

Xiaomi 12T wyposażono w 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1,5 K (2712 x 1220 pikseli) – rozmiar i rozdzielczość wskazuje, że jest to prawdopodobnie ten sam panel, który znalazł się w Redmi K50 Ultra. Na pokładzie jest też bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W. W Peru do zestawu dołączona była ładowarka. Xiaomi 12T działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13.

Czytaj też: Doczekaliśmy się. Seria Huawei Mate 50 zadebiutowała oficjalnie

Jeśli zaś chodzi o możliwości fotograficzne, dostajemy tutaj 20-megapikselowy aparat do selfie i potrójną konfigurację z tyłu, na którą składa się aparat główny 108 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Warto tutaj też wspomnieć, że pomimo zastosowanego układu smartfon ma wsparcie tylko dla obsługi nagrywania 4K 30 fps.