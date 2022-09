Home Moto Spalinowe monstrum na sprzedaż. Cena 11,9 litrowej V8 rośnie z dnia na dzień

Spalinowe monstrum na sprzedaż. Cena 11,9 litrowej V8 rośnie z dnia na dzień

Na łamach naszego portalu zwykle przeczytacie o przyszłości w motoryzacji, czyli samochodach elektrycznych i technologiach z nimi związanych. Tym jednak zabierzemy Was w podróż bardziej emisyjną z racji trwającej aukcji związanej z silnikiem od Automotive Racing of Lynchburg ze stanu Virginia z USA. To istne spalinowe monstrum opracowane w 2016 roku, które sprowadza się do 11,9-litrowej V8.