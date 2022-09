Start niszczyciela światów na nagraniu. USA odpaliło atomówkę Minuteman III

To już drugi taki test w przeciągu miesiąca. Stany Zjednoczone po poinformowaniu o swoich zamiarach innych krajów z Rosją na czele (to wymóg traktatu), aby przypadkowo nie wywołać nuklearnej wojny, odpaliły nieuzbrojoną atomówkę Minuteman III. Start niszczyciela światów został uwieczniony na nagraniu i był spowodowany tym, co każdy inny podobny test.

USA przetestowało atomówkę Minuteman III, uwieczniając start niszczyciela światów na nagraniu

16 sierpnia miało miejsce próbne wystrzelenie nieuzbrojonego pocisku Minuteman III, czyli całe 12 dni przed pierwotnie planowaną datą. Powód? Chęć niepogorszenia sytuacji z Chinami po wizycie Nancy Pelosi na Tajwanie. Niespełna miesiąc później, bo 7 września, miał miejsce kolejny identyczny test, kiedy to o godzinie 1:13 czasu pacyficznego z Vandenberg Space Force Base wystartował wykorzystywany całe dekady amerykański międzykontynentalny pocisk balistyczny.

Podczas tego testu Minuteman III był wyposażony w trzy testowe głowice typu reentry, a pocisk przebył w praktyce 6760 kilometrów z prędkością ponad 6700 m/s aż do poligonu testowego na atolu Kwajalein w pobliżu Wysp Marshalla. Sprawdzian miał na celu dokładnie to, co zwykle – sprawdzenie skuteczności i gotowości systemu rakietowego oraz sił nuklearnych USA. Pociski Minuteman III stanowią bowiem nuklearną triadę USA, którą uzupełniają bombowce oraz okręty podwodne.

Obecnie Stany Zjednoczone korzystają z starych już pocisków Minuteman III, ale to kwestia czasu, aż ulegnie to zmianie. Kiedy? O tym zadecydują nadchodzące testy balistycznych pocisków GBSD, które przyjmą formę praktycznych lotów pod koniec 2023 roku. Będą one w tych wysiłkach arcyważne, bo to one zastąpią Minuteman III, zapewniając USA jeszcze skuteczniejszą formą broni do uderzenia w prawie każdy punkt na Ziemi w ciągu kilku minut. Każdy z pocisków GBSD będzie uzbrojony w głowicę termojądrową W87-1 o sile wybuchowej od 33.5 do 35 kiloton TNT. Dla porównania bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę miała moc około 15 kiloton.

Minuteman III w skrócie

Ważące podczas startu 32158-kilogramów pociski LGM-30G Minuteman III z 1970 roku, to aż 18,2-metrowe pociski o średnicy 1,88 metra, które wzbijają się w powietrze na swoim trzystopniowym napędzie na paliwo stałe.

Osiągają przy tym prędkości do 24000 km/h i mogą trafić w cele oddalone do 13000 km, serwując w nie uderzenie z nawet 475 kilotonową głowicą W87/Mk-21 typu MIRV. Wedle najnowszych ustaleń USA ma na służbie 450 egzemplarzy Minuteman III i 100 sztuk w rezerwie.