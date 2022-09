Tak skurczyły się zasoby rosyjskiej armii. Podsumowujemy pewne straty Rosji w 2022 roku

W 2022 roku zasoby rosyjskiej armii skurczyły się z oczywistych względów. Jako że powoli zbliżamy się do siódmej miesięcznicy dnia, który wywrócił sytuację za naszą wschodnią granicą o 180 stopni, postanowiliśmy podsumować wszystkie pewne, czyli te wizualnie potwierdzone straty Rosji w 2022 roku.

Straty Rosji w 2022 roku, czyli jak skurczyły się zasoby rosyjskiej armii

Przechodząc od razu do rzeczy, rosyjski arsenał skurczył się (przynajmniej) o prawie 5500 sprzętów wszelakiego rodzaju – od transporterów, po drony i na czołgach oraz okrętach kończąc. Jedne straty są większe ze względu na wydźwięk (patrz okręt Moskwa), drugie ze względu na ogólną liczbę (czołgi), ale pewne jest jedno – ogół strat jest ogromny.

Czytaj też: Szczegóły nowej części antybalistycznej tarczy Polski. Wspomoże nas koncern MBDA

Gdzie się podziały tamte Armaty?

Podsumowując wszystko, co Rosja straciła na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, wnioski nasuwają się same i daleko im do podtrzymania stwierdzenia, że ten kraj dysponuje drugą największą armią świata. Pod względem liczby sprzętu może i takie określenie ma uzasadnienie, ale w myśl skuteczności już nie za bardzo.

Czytaj też: Mobilny system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu wystrzelił. To MSHORAD firmy Saab

Straty obejmują już:

1012 czołgów wszelkiego rodzaju z T-72 na czele

523 opancerzonych pojazdów bojowych

1098 bojowych wozów piechoty, wśród których króluje BMP-1

146 opancerzonych transporterów i 114 mobilnych pojazdów piechoty

114 stacji komunikacyjnych

16 ciężkich moździerzy

79 holowanej i 166 samobieżnej artylerii

90 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet

71 systemów przeciwlotniczych

14 radarów

52 samoloty wszelkiego rodzaju z Su-25 na czele

49 helikopterów, wśród których znajduje się 16 Ka-52

124 dronów z przewagą rozpoznawczych Orłan

1461 ciężarówek transportowych

11 okrętów wojennych

Czytaj też: Nowy okręt podwodny Brazylii już na służbie. Niegdyś taki typ mógł trafić w ręce Polaków

Trzeba podkreślić, że są to straty potwierdzone solidnymi dowodami, bo zdjęciami, a że nie każda strata została udokumentowana, ich liczba jest zapewne znacznie większa. Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim na helikoptery, samoloty i okręty, których strata jest zawsze bardziej odczuwalna od utraty czołgu, ale sam fakt stracenia ponad 1000 czołgów i tę samą liczbę BWP w ciągu kilku miesięcy, jest dla Rosji ogromnym ciosem wycenianym na setki miliardów dolarów.