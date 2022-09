System magazynowania ciepła, który zrewolucjonizuje OZE. Poznajcie ceglane tostery

Za pomysłem stoją przedstawiciele firmy Rondo Energy, którzy przekonują, iż jej urządzenie do magazynowania ciepła jest tak tanie i wydajne, że coraz bardziej realna staje się dekarbonizacja przemysłu. Wspomniane przedsiębiorstwo projektuje ceglane tostery, mogące przechowywać energię odnawialną w formie ciepła o wysokiej temperaturze. W ten sposób posiadacze takich urządzeń mogliby oszczędzać pieniądze w porównaniu z dotychczas stosowanymi procesami opartymi na spalaniu paliw kopalnych.

Bo choć odnawialne źródła energii cieszą się coraz większą popularnością, to istotną przeszkodę stojącą na ich drodze stanowi ograniczona możliwość magazynowania produkowanej w ten sposób energii. Gdyby więc znaleźć sposób na zmianę sytuacji, to moglibyśmy mówić o prawdziwej rewolucji. System od Rondo Energy oferuje taką możliwość i jest przy tym zaskakująco prosty. Działaniem przypomina on nieco tostery i urządzenia używane do nagrzewania pieców hutniczych.

Zazwyczaj piece te składają się z glinianych cegieł (czasami wymieszanymi z piaskiem) i… to w zasadzie wszystko. Nagromadzone w taki sposób ciepło można odzyskiwać z wysoką wydajnością, wynoszącą aż 98%. Koszt takiego magazynowania jest bardzo niski i stanowi około 1/5 wartości związanej z użytkowaniem baterii elektrochemicznych. Sam projekt był natomiast możliwy do zrealizowania dzięki superkomputerom i systemowi sterowania opartemu na sztucznej inteligencji.

W obecnej formie takie urządzenia są w stanie utrzymać ciepło do 1500 stopni Celsjusza, co umożliwia zaspokojenie około 80% przemysłowych potrzeb. Trwają też prace nad kolejną generacją tych ceglanych tosterów, które miałyby utrzymywać temperaturę do 1800 stopni Celsjusza, zaspokajając 92% potrzeb. Jeśli taka wydajność będzie faktycznie osiągalna, to odnawialne źródła energii z pewnością zyskałyby istotnego sojusznika.