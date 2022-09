Home Trendy i wydarzenia Terminale płatnicze nie tylko do płacenia. Tę konkretną funkcję szczególnie w nich lubimy

Terminale płatnicze nie tylko do płacenia. Tę konkretną funkcję szczególnie w nich lubimy

Codziennie zbliżacie do nich swoje karty, a być może nie wiecie, że terminale płatnicze mają mnóstwo dodatkowych funkcji. Można je traktować jako bankomat, wpłatomat, a w niektórych przypadkach nawet automat do biletów okresowych. Wszystko stanie się jasne za sprawą wyników badania przeprowadzonego na zlecenie PolCard from Fiserv.