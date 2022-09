Hyperloop doczeka się realizacji? W Niemczech zbudują prototyp, ale haczyk w tym, jak “długa” będzie ta trasa

W Bawarii powstanie testowa trasa hyperloop, którą zbudują naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Tunel będzie miał długość 24… metrów i powstanie na terenie uczelnianego parkingu w Ottobrunn. Prototyp w skali mikro będzie miejscem testowym przed ewentualną, dużo większą inwestycją w przyszłości.

Koncepcja kolei magnetycznej, która mogłaby osiągać prędkość 1100 km/h, nie jest nowa w dzisiejszym świecie nauki. Kolejny testowy tunel hyperloop z obniżonym ciśnieniem powstanie całkiem blisko Polski, ponieważ na terenie uczelnianego parkingu w Ottobrunn niedaleko stolicy Bawarii – Monachium. Nad konstrukcją o długości 24 metrów będą pracować naukowcy z Uniwersytetu Technicznego (TUM).

Wewnątrz betonowego tunelu będzie panować podciśnienie, dzięki czemu specjalna kapsuła przetransportuje przedmioty z punktu A do punktu B z ogromną prędkością. Opory powietrza będą dodatkowo zniwelowane, kiedy kapsuła będzie unosić się magnetycznie. Na razie nie ma planów, aby w testach brali udział ludzie.

Wizualizacja pociągu hyperloop w Niemczech / źródło: TUM Hyperloop, tumhyperloop.com, materiały dla mediów

Tunel hyperloop w Bawarii. Testy ruszą w 2023 roku

Jak przekazał kierownik projektu TUM Hyperloop, Gabriele Semino, tunel ma być wybudowany do końca 2022 roku, a w następnym roku naukowcy przetestują innowacyjną technologię w praktyce.

Jeśli testy hyperloop przejdą pomyślnie, to istnieje szansa, że powstanie taka infrastruktura transportowa w przyszłości. Potrzeba będzie wówczas wybudować tysiące kilometrów takich tuneli w całych Niemczech, co wydaje się inwestycją bardzo kosztochłonną i na razie rozważa się tę możliwość w dalekiej perspektywie czasowej.

Zalety z jazdy pociągiem hyperloop byłyby jednak nie do przecenienia. Podróż z Monachium do Berlina, która obecnie trwa 4,5 godziny, skróciłaby się do ledwie 30 minut. Wówczas nie miałoby tak naprawdę znaczenia, gdzie mieszkamy i gdzie pracujemy, ponieważ każdy region kraju byłby w zasięgu kilkudziesięciu minut, a nie kilku lub kilkunastu godzin.