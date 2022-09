Nie możesz iść na koncert? Uniqa ma ubezpieczenie, które pozwala odzyskać koszt biletu

Going. to należąca do grupy Empik bardzo popularna polska aplikacja w formie przewodnika kulturalnego, której użytkownicy mogą również wygodnie kupować i przechowywać bilety na różne wydarzenia, takie jak koncerty czy festiwale muzyczne. Właśnie pojawiło się w niej dodatkowe ubezpieczenie Uniqa na wypadek, gdyby na danej imprezie nie udało się nam pojawić.

Co ciekawe, ubezpieczenie oferowane przez firmę Uniqa obejmuje również osoby towarzyszące, z którymi posiadacz biletów miał się pojawić na danym wydarzeniu

Jeśli posiadacz biletu i osoby towarzyszące nie będą mogli uczestniczyć w danym wydarzeniu ubezpieczyciel zwróci koszty, które zostały poniesione w związku z zakupami biletów. Warunkiem jest wystąpienie jednego z 12 zdarzeń losowych wymienionych w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Jest ono adresowane do osób powyżej 18. roku życia.

Na liście tych warunków wymienia się m.in. poważne zachorowanie, utratę pracy, złamanie kości lub uraz ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadek lub kolizję drogową z udziałem klienta lub osoby towarzyszącej czy opóźnienie środka transportu. Podobne rozwiązanie oferuje już PZU dla użytkowników aplikacji eBilet.pl.

Pomysł na ubezpieczenie dla Going. powstał w trakcie wspólnych warsztatów wykorzystujących metodologię design thinking. Powstało ubezpieczenie, które obejmuje ochroną nie tylko klienta, ale także osoby towarzyszące – mówi Marta Domańska-Trzaskoma, dyrektorka ds. sprzedaży i rozwoju relacji B2B w UNIQA.