Dziwny opancerzony robak znaleziony w Chinach. Czyim jest przodkiem?

Odnaleziony w Chinach, mierzący 1,2 cm długości skamieniały robak – nazwany Wufengella – był krępym stworzeniem pokrytym gęstym, regularnie zachodzącym na siebie układem płytek na grzbiecie, należącym do wymarłej grupy organizmów skorupiastych zwanych Tommotiida.

Wokół asymetrycznego pancerza znajdował się mięsisty korpus z szeregiem spłaszczonych płatów wystających z boków. Pomiędzy płatami a pancerzem z ciała wyrastały pęczki szczecin. Liczne płaty, pęczki szczeciny i układ muszli na grzbiecie świadczą o tym, że organizm był pierwotnie podzielony na serie lub segmenty, jak dżdżownica. Wyniki badań zostały opublikowane dzisiaj w czasopiśmie Current Biology.

Wygląda to jak mało prawdopodobne potomstwo między wieloszczetem a chitonem. Co ciekawe, nie należy do żadnej z tych grup. dr Jakob Vinther z Uniwersytetu Bristolskiego

Wufengella odsłania tajemnice przeszłości

Królestwo zwierząt składa się z ponad 30 głównych planów ciała skategoryzowanych jako gromady. Każda z nich kryje w sobie zestaw cech, które odróżniają je od siebie. Tylko kilka cech jest wspólnych dla więcej niż jednej gromady, co świadczy o bardzo szybkim tempie ewolucji, podczas której powstały te główne grupy zwierząt podczas tzw. eksplozji kambryjskiej, około 550 milionów lat temu.

Ramienionogi to gromada, która powierzchownie przypomina małże, ponieważ mają parę muszli i żyją przytwierdzone do dna morskiego, skał lub raf. Jednak gdy zajrzymy do środka, okaże się, że ramienionogi różnią się pod wieloma względami. W rzeczywistości ramienionogi filtrują wodę za pomocą pary macek złożonych w organ w kształcie podkowy – tzw. lofofor.

Wufengella należy do grupy kambryjskich skamieniałości, które są kluczowe dla zrozumienia, jak ewoluowały lofofory. Nazywają się one Tommotiida, a dzięki tym skamieniałościom byliśmy w stanie zrozumieć, jak ramienionogi ewoluowały, by mieć dwie skorupy od przodków z wieloma skorupiastymi płytkami ułożonymi w stożek lub rurkę. Od dawna wiedzieliśmy o tej grupie Tommotiida zwanej Camenalla. Paleontolodzy myśleli, że te muszle były przymocowane do zwinnego organizmu-pełzającego dookoła – a nie umocowanego w jednym miejscu i żywiącego się lofoforem. dr Luke Parry z Uniwersytetu w Oxfordzie

Wufengella jest kompletnym przedstawicielem Tommotiida, co oznacza, że ujawnia, jak wyglądał długo poszukiwany przodek lofoforów.