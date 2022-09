Nowe plakaty zdradzają kolejne szczegóły Xiaomi Civi 2

Do premiery Xiaomi Civi 2 zostało już tylko kilka dni, nic więc dziwnego, ze producent podgrzewa atmosferę

Na wczorajszych plakatach pokazano nam nie tylko wygląd nadchodzącego średniaka, ale też ujawniono jego datę premiery. Ta nastąpi już 27 września, więc za pięć dni. Spodziewamy się, że w tym czasie Xiaomi ujawni nam jeszcze więcej szczegółów na jego temat.

Czytaj też: Samsung aktualizuje dawno zapomnianą serię Galaxy S

Jak możecie zauważyć na poniższych zdjęciach, smartfon utrzymany jest w stylistyce przyjętej przez jego poprzedników. Seria stworzona została dla młodych osób i kobiet, czyniąc z tych smartfonów urządzenia zdecydowanie przykuwające wzrok. Pod kątem specyfikacji są to typowe średniopółkowe modele, którym trudno zarzucić jakieś większe braki, ale też ciężko mówić o jakichkolwiek rewolucyjnych rozwiązaniach.

Wyspa aparatów przypomina trochę tę z serii Xiaomi 12. Jest to potrójny moduł z jednostką główną 50 Mpix (czujnik Sony IMX766 z przysłoną f/1.8), obok której znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny (prawdopodobnie 8 Mpix) i 2-megapikselowy czujnik. Jest też lampa błyskowa LED. Xiaomi zdradziło, że w porównaniu do poprzednika, światło wejściowe w głównym aparacie Civi 2 wzrosło o 101,8%, a prędkość robienia zdjęć o 144%. Równie imponujący wzrost jest w szybkości robienia zdjęć nocnych – 246%.

Czytaj też: Tak prezentuje się anulowany smartfon LG Rollable. Aż szkoda, że nigdy nie wszedł na rynek

Tym razem pokazano też przód Xiaomi Civi 2, pokazujący nam podwójny aparat do selfie umieszczony w otworze w kształcie pigułki. Oba czujniki mają 32 Mpix i są to obiektywy szeroko- i ultraszerokokątne. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że dodano też z przodu dwa moduły błyskowe, umieszczone w górnej ramce, by nawet przy słabym oświetleniu zdjęcia wyszły dobre.