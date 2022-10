Oto Alibaba Roma, czyli pierwszy laptop z procesorem RISC-V

Pierwszy laptop z procesorem RISC-V przeraża ceną. Czym dokładnie jest Alibaba Roma?

Laptop Roma firmy Alibaba jest dostępny w przedsprzedaży dwóch wariantach kolorystycznych i dotrze do pierwszych 100 klientów jeszcze w tym roku, a do kolejnego 1000 nabywców w pierwszym kwartale 2023 roku. Cena? Spora, bo rzędu 1499$, za które firma gwarantuje ponad pięć lat gwarancji i dostęp do bezpłatnych części zamiennych. Chętni mogą też sięgnąć po równie imponujący pakiet premium o wartości 4999$, który obejmuje możliwość wygrawerowania swojego imienia na obudowie laptopa, jak również słuchawki i smartwatch.

Przechodząc do samej specyfikacji, Roma dzierży platformę obliczeniową Wujian 600 z procesorem Alibaba T-Head TH1520 Xuantie C910 o taktowaniu do 2,5 GHz, w którym znalazła się też jednostka NPU o wydajności 4 TOPs oraz prosty procesor graficzny. Dalsza część specyfikacji obejmuje 16 GB pamięci LPDDR4-4266 i 256 GB pamięci masowej, czyli tak naprawdę nic wielkiego, jak za taką cenę i wcale nie ulega to poprawie w dalszej części.

Ważący niewiele, bo 1,7 kilogramów laptop Roma dzierży 14,1-calowy wyświetlacz Full HD, kamerę o tej samej rozdzielczości, podświetlaną klawiaturę, czytnik kart pamięci oraz porty takie jak HDMI, jack 3,5 mm, USB-A czy USB-C wykorzystywany również do ładowania akumulatora o wytrzymałości do 10 godzin. Łączność obejmuje z kolei Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 oraz port Ethernet, a za ciekawostkę należy uznać preinstalowany system Linux OpenAnolis oraz wbudowany układ bezpieczeństwa z procesorem Arm SC300 Cortex-M3 Security Enclave z certyfikatem bezpieczeństwa Trusted Execution Environment.