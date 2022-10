Telewizory Samsung Smart TV zyskują nową i odświeżoną wersję popularnej aplikacji 

Twitch w odświeżonej i zaktualizowanej formie jest dostępny w języku polskim. Po zeskanowaniu kodu QR z ekranu telewizora możemy połączyć aplikację ze smartfonem. Za pośrednictwem jego klawiatury będzie możliwe komentowanie akcji na ekranie telewizora. To z pewnością podbije wrażenie interaktywności całego doświadczenia.

Przy okazji Samsung proponuje nam telewizor, który sprawdza się zarówno w oglądaniu rozgrywek sportowych, jak i obserwowaniu zmagań streamerów w ulubionych grach wideo. Chodzi o modele QN91B. Urządzenie jest przedstawicielem tegorocznej rodziny Neo QLED i pracuje w oparciu o technologię Quantum Mini LED.

Aplikacja Xbox Game Pass na Smart TV zamieni QN91B w konsolę do gier. Wystarczy dokupić abonament do Xbox Game Pass

Możemy skorzystać z pada do konsoli Xbox lub PlayStation albo dowolnego innego, który da się podłączyć bezprzewodowo do telewizora Samsung Smart TV przez Bluetooth. Gry z biblioteki Xbox Game Pass są strumieniowane od razu na ekran telewizora. Do kompletu będzie już tylko brakować porządnego soundbara.

Czytaj też: Planujesz zakup zegarka Samsung z serii Galaxy Watch5? Możesz liczyć na cashback

Samsung poleca w tym zakresie model HW-Q700B, oferujące bezprzewodowe Dolby Atmos. Urządzenie łączy się z telewizorem przez Wi-Fi. Dzięki funkcji Q-Symphony wykorzystywane są zarówno głośniki w telewizorze, jak i w soundbarze, które są ze sobą zsynchronizowane.