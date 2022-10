Od listopada Allegro podnosi stawki za dostawy. Dostali nowy cennik od InPostu

Z danych do jakich dotarł serwis cashless.pl wynika, że przykładowo koszt ubezpieczenia przesyłki o wartości do 10 tys. zł z obecnych 1,5 zł poszybuje na 1,67 zł. Za weryfikację wagi i wymiarów przesyłki, kosztujące dotychczas 12,3 zł, od listopada będzie trzeba zapłacić już 13,69 zł.

Allegro od 1 listopada zmieni również stawki za dostawę paczek przez InPost, DPD i Allegro One. Podwyżka nie obejmuje użytkowników programu Allegro Smart

Od listopada usługa Allegro Paczkomaty InPost oferowana dotychczas za okolice 9 zł, zdrożeje do poziomu niespełna 10 zł. Wzrost ceny czeka również Allegro One Box w opcji dostawa jutro (z 7,99 zł do 8,99 zł) oraz dostawa dzisiaj (z 10,99 zł do 11,99 zł). Dla Allegro One Punkt nowa cena obowiązująca od 1 listopada wyniesie 8,99 zł (obecnie 8,49 zł).

O złotówkę podrożeje usługa Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup (z 8,99 zł na 9,99 zł). Sprzedawcy obecni na platformie Allegro będą mogli wprowadzić nowe stawki do cenników dostaw już 20 października. Automatycznie podniesieniu ulegną również maksymalne ceny, które można oznaczyć symbolem Smart dla konkretnej metody dostawy.

Czytaj też: Allegro będzie obciążać sprzedawców dodatkową prowizją od każdej zrealizowanej transakcji

Jak już pisaliśmy wcześniej, sprzedawca na Allegro może ochronić się przed podwyżką, ale powinien w tym celu wykupić jeden z abonamentów (podstawowy, profesjonalny lub ekspercki). Najtańszy z nich kosztuje 49 zł/mc. Taki abonament można wykupić jednak wyłącznie na koncie firmowym.

Ten delikatny sygnał ma zachęcić przedsiębiorców do przesiadki na konta firmowe. Inną alternatywą jest przejście do serwisu Allegro Lokalnie.