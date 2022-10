Nadchodzi Android 13 Go Edition dla niskobudżetowych smartfonów

Google po raz pierwszy uruchomił projekt Android Go w 2017 roku. Stanowił on lżejszą, mniej zasobożerną wersję mobilnego systemu operacyjnego dla smartfonów z niższej półki. Platforma była aktualizowana przez lata zgodnie z główną wersją Androida. Android 13 Go Edition wprowadza rozwiązania dostępne do tej pory jedynie w pełnej wersji Androida 13.

Nawiązując do Material Design wprowadza rozwiązanie o nazwie Material You. Dzięki niemu można wyodrębnić kolory z tapety, które będą używane jako kolory systemowe interfejsu. Do tej pory użytkownicy Android Go byli ograniczeni do czterech schematów kolorów do wyboru. To niewiele w porównaniu do 16 oferowanych w systemie Android 13.

Systemowe aktualizacje przez Google Play umożliwiają rozszerzanie funkcjonalności platformy i wdrażanie poprawek bez konieczności aktualizacji całego systemu

W ramach nowości Google wprowadza również kilka innych funkcji z pełnej wersji Androida 13 do Androida Go, takich jak uprawnienia do powiadomień i kontrola języka aplikacji. Nowa wersja Androida Go ma bardziej rygorystyczne minimalne wymagania systemowe. Minimalna ilość pamięci RAM to teraz 2 GB, a pamięć na dane – 16 GB.

Czytaj też: Teraz słucham tu, a potem tam. Android 13 ze wsparciem dla wyjścia audio na Google Cast

Ze statystyk udostępnionych przez Google wynika, że Android Go ma obecnie na całym świecie już 250 mln aktywnych urządzeń miesięcznie. W tym kontekście szczególnie ważna wydaje się więc wspomniana możliwość aktualizacji systemowych przez Google Play, ponieważ tanie telefony zazwyczaj nie otrzymują aktualizacji systemu operacyjnego.