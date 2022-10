Teraz słucham tu, a potem tam. Android 13 ze wsparciem dla wyjścia audio na Google Cast

Do tej pory przełączanie wyjścia audio na telefonie z Androidem było ograniczone jedynie do sparowanych słuchawek i głośników Bluetooth, co czyni tę funkcję nieco ograniczoną. A gdyby tak zacząć słuchać podcastu na głośniku Bluetooth w jednym pokoju, a potem przełączyć się szybko na telewizor z Chromecastem w drugim?

Android 13 może zyskać taką możliwość, za sprawą aktualizacji SDK Google Cast, o której informuje serwis Esmer. Funkcja przewiduje trzy rodzaje transferu: local-to-remote, remote-to-local oraz remote-to-remote. Local odnosi się do przesyłania dźwięku z użyciem urządzeń Bluetooth, natomiast remote dotyczy sprzętu Google Cast.

Jeśli w domu jest kilka inteligentnych głośników obsługujących Google Cast, w Androidzie 13 będzie można dodać je do listy i transmitować dźwięk do wszystkich jednocześnie

Co ciekawe, operacji będzie można dokonać już z poziomu zablokowanego ekranu. Google pracowało nad dodaniem wsparcia dla Google Cast od 2020 roku, ale stosowna aktualizacja nigdy nie ujrzała światła dziennego. Fakt odnotowania zmiany w materiałach dla developerów może oznaczać, że długo wyczekiwana funkcja w końcu zostanie wydana.

Na razie trudno określić jakiekolwiek ramy czasowe, w których nowa funkcja zostanie udostępniona publicznie. Można się jedynie cieszyć, że rozwiązanie, nad którym Google pracowało już dwa lata temu nie zostało porzucone. Osobiście nie mogę się doczekać przeprowadzenia ogólno-domowej dyskoteki z wykorzystaniem wszystkiego co gra.