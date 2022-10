Bill Gates promuje ekologiczne paliwo lotnicze. Produkcja ruszy lada moment

Lotnictwo odpowiada za 2 do 3% światowej emisji gazów cieplarnianych. Rozwiązanie tego problemu ma stanowić zrównoważone paliwo lotnicze (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Zazwyczaj wytwarza się je z bardziej zrównoważonych zasobów, takich jak oleje odpadowe pochodzenia organicznego (np. zużyty olej spożywczy) lub odpady leśne i rolnicze.

Ekologiczne paliwo lotnicze można produkować również z zielonego wodoru i wychwyconego z powietrza CO2. Pomysł LanzaJet wykorzystuje do tego etanol

Zakład LanzaJet Freedom Pines Fuels w Soperton w stanie Georgia rozpocznie swoją działalność już w 2023 roku. Będzie nie tylko pierwszą fabryką SAF dla LanzaJet, ale również pierwszym na świecie miejscem masowej produkcji paliwa z metanolu, obniżającego emisję o co najmniej 70% w porównaniu do tradycyjnych paliw kopalnych.

Pomysł firmy LanzaJet otrzymał już pomoc od Departamentu Energii USA, funduszu Microsoft Climate Innovation Fund oraz udziałowców LanzaJet, Mitsui & Co., Suncor Energy, LanzaTech, British Airways i Shell. Dotacja Catalyst od Breakthrough Energy to mile widziany dodatek do projektu, który przyspieszy jego realizację.

Czytaj też: Pierwszy taki przelot Sił Powietrznych USA w historii. Te zdjęcia zachwycają

Zakład LanzaJet ma produkować rocznie ponad 34 mln litrów paliwa typu SAF. W ten sposób podwoi obecną produkcję zrównoważonego paliwa lotniczego w Stanach Zjednoczonych. Do tego będzie również wytwarzać około 4 mln ton odnawialnego oleju napędowego. Pierwszy komercyjny lot na świecie z wykorzystaniem paliwa SAF przeprowadziły linie lotnicze KLM już w 2011 roku.