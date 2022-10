“Myśleliśmy, że to niemożliwe”. Ceramika termoformowana jako wyjątkowe dzieło przypadku o rewolucyjnym potencjale

Zespół naukowców z Northeastern University przypadkowo stworzył zupełnie nowy rodzaj ceramiki, która może mieć całą masę zastosowań i to nawet w elektronice, gdzie potencjalnie będzie nowym rewolucyjnym materiałem. To bowiem tak zwana ceramika termoformowana, która może być formowana w cienkie i złożone kształty, jak (przykładowo) arkusze stali. Co ciekawe, ten nowy materiał powstał w wyniku wypadku w laboratorium i dla samych naukowców “miał nie istnieć”.