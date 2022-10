Najwydajniejszy chiński procesor graficzny z problemami. Produkcja Biren BR100 zablokowana

USA najpierw zakazało sprzedaży zaawansowanych układów Chinom, a teraz wywiera nacisk na TSMC

Przy ogłoszeniach związanych z nowymi procesorami z Chin pojawiają się głosy, że rynek może doczekać się nowego gracza, a wieloletnie molochy pokroju Intela, AMD, NVIDIA i ARM impulsu do rozwoju swojej oferty. Zwykle jednak chińskie procesory nie zachwycają zarówno kompatybilnością, jak i wydajnością, ale ogłoszony przed kilkoma tygodniami chiński Biren BR100 to procesor graficzny z 77 miliardami tranzystorów, który wyłamywał się z tego schematu. To GGPU oferuje do 1000 TFLOPS mocy obliczeniowej w 16-bitowych operacjach zmiennoprzecinkowych i 2000 TFLOPs w 8-bitowych operacjach stałoprzecinkowych.

Oferuje jednak tę wydajność wyłącznie na papierze i licznych zapowiedziach, bo w rzeczywistości z możliwości Biren BR100 żadna firma może nie skorzystać. Wszystko przez władze USA, wywierające tak wielkie naciski na TSMC, że dotychczas “pewny” producent zaawansowanych półprzewodników, stał się dla chińskiego startupu bezużyteczny. Przypomnijmy, że pierwsze GGPU BR100 powstały z wykorzystaniem 7-nm procesu technologicznego TSMC, czego owocem były układy o powierzchni 1074 milimetrów kwadratowych z 77 miliardami tranzystorów.

Biren BR100 miał być chińską alternatywą dla procesorów graficznych ogólnego przeznaczenia od NVIDIA i AMD, które umożliwiają wykonywanie obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz Big Data. Jednak, jako że USA zmusi m.in. AMD i NVIDIA do wycofania się z rynku Chin, aby to konkurencyjne ze Stanami Zjednoczonymi państwo miało trudniej z rozwojem swojej nowoczesnej technologii wojskowej, nie dziwi również dążenie do uniemożliwienia produkcji podobnych sprzętów lokalnym firmom. Obecnie nie wiemy, co pocznie startup Birentech i czy zrezygnuje z TSMC na rzecz innej firmy… tyle że w rzeczywistości ten startup zwyczajnie nie ma alternatywy dla TSMC.