Spodobał Wam się Xiaomi Civi 2? Być może wkrótce doczekamy się jego globalnej premiery, ale…

Do tego, że czasem producenci zmieniają nazwy smartfonów z zależności od rynku, przyzwyczailiśmy się już dawno. Wprowadza to czasem trochę zamieszania, ale na to akurat nic nie możemy poradzić. Wydaje się, że w przypadku Xiaomi Civi 2 znów będziemy mieli z tym do czynienia. Debiutujące we wrześniu urządzenie miało nie opuścić Chin tak samo, jak jego poprzednicy. Jednak nowy przeciek wskazuje na coś zupełnie innego.

Civi 2 zostanie przemianowany na Xiaomi 12 Lite NE?

Seria Mi 11 z 2020 roku doczekała się swojego modelu Lite NE kiedy to Xiaomi odświeżyło Mi 11 Lite 5G (odświeżenie to nieco za dużo powiedziane, bo wymieniono jedynie chipset) i pod koniec ubiegłego roku wypuściło go pod nazwą Xiaomi 11 Lite 5G NE. Wydaje się, że model Lite NE pojawi się i w tym roku, choć wedle tego, co już wiadomo, tym razem będzie on znacznie różnił się od obecnego już w sprzedaży 12 Lite.

Zacznijmy jednak od tego, skąd w ogóle taka informacja? Chińskie źródło doniosło, że w bazie IMEI odnaleziono model o numerze 2210129SG – litera „G” na końcu oznacza, że ​​to urządzenie skierowane właśnie na globalny rynek. Oznaczono je jako Xiaomi 12 Lite 5G NE. Dodatkowo pojawiła się plotka, że pod tą nazwą kryć się będzie właśnie Civi 2 co miałoby sporo sensu patrząc na działania Xiaomi w kwestii licznego rebrandingu swoich modeli.

Xiaomi Civi 2

Jeśli to prawda, urządzenie będzie miało lekką przewagę w stosunku do oryginalnego Xiaomi 12 Lite. Mowa tu o innym chipsecie, bo w Civi 2 mamy Snapdragona 7 Gen 1, natomiast w 12 Lite znalazł się Snapdragon 778G – oraz o innym zestawie aparatów i pojemniejszej baterii. W przypadku możliwości fotograficznych powinniśmy dostać aparat główny 50 Mpix, 20-megapikselowy czujnik ultraszerokokątny i 2-megapikselowy obiektyw makro, a z przodu — podwójną 32-megapikselową kamerkę do selfie. Natomiast bateria ma mieć pojemność 4500 mAh, czyli o 200 mAh więcej niż w 12 Lite. Pozostałe specyfikacje powinny już się pokrywać.

Kiedy więc powinniśmy spodziewać się premiery Xiaomi 12 Lite NE? Urządzenie zostało certyfikowane przez FCC we wrześniu, a to zwykle zwiastuje naprawdę rychłą premierę. Na dodatek Xiaomi powinno wypuścić ten model jeszcze przed serią 13, co oznacza, że dużo czasu już nie zostało.