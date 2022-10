Cicha premiera Samsunga Galaxy A04e. Co ma do zaoferowania ten budżetowiec?

Ze zrozumiałych przyczyn głośne i szeroko reklamowane są tylko urządzenia z wyższej półki. W przypadku Samsunga są to głównie modele Galaxy S, ale również składane urządzenia, a czasem na coś większego załapie się Galaxy M. Te najtańsze modele są więc zwykle wprowadzane po cichu, zupełnie tak jak najnowszy Galaxy A04e. Jeśli tutaj pomyśleliście, że przecież niedawno jakiś A04 debiutował, to się nie mylicie, jednak tym razem w nazwie mamy literkę “e”, która wskazuje, że jakieś zmiany tutaj zaszły.

Specyfikacja Samsunga Galaxy A04e

Jak już wspomnieliśmy, mamy do czynienia z modelem budżetowym, więc nie spodziewajmy się po nim topowej specyfikacji. Ta jest dość podstawowa, ale dla kogoś, kto szuka smartfona do dzwonienia, pisania wiadomości czy przeglądania portali społecznościowych – powinien wystarczyć.

Samsung Galaxy A04e został wyposażony w 6,5-calowy ekran PLS LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Tu już widać pierwszą różnicę pomiędzy nim a debiutującym niedawno Galaxy A04, który oferuje odświeżanie 90 Hz. Kolejnym jest brak czujnika makro, bo w tym modelu znajdziemy tylko 13-megapikselowy aparat główny i 2-megapikselowy czujnik głębi. Do tego 5-megapikselowa kamerka do selfie.

Urządzenie napędzane jest przez ośmiordzeniowy układ, którego jednak Samsung nie sprecyzował (podobno jest to Helio G35). Dostępne będą warianty z 3 lub 4 GB RAM i 32, 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowie pojemna bateria 5000 mAh. Warto uściślić, że Galaxy A04e obsługuje jedynie LTE i Wi-Fi 2,4 GHz (bez pasma 5 GHz, więc bez Wi-Fi 5 lub 6). Smartfon działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI Core 4.1 – jest to wersja okrojona, stworzona właśnie na potrzeby urządzeń z niższej półki.

Zagadką pozostaje jedynie cena, bo choć Samsunga Galaxy A04e znajdziemy w bazie materiałów dla mediów, to cena nie została tam podana.