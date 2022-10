Huawei idzie w ślady Apple. Funkcji Face Unlock w Mate 50 Pro nie będą już straszne maseczki

Funkcja Face Unlock w Huawei Mate 50 Pro dostaje przydatną aktualizację

Na początku tego roku Apple wprowadziło w swoich smartfonach z Face ID nową funkcję – „Face ID with a Mask”. Jak sama nazwa wskazuje, dzięki temu użytkownicy smartfonów nie muszą już zdejmować z twarzy maseczki, by odblokować telefon. Teraz Huawei, który również zapewnia bezpieczny system uwierzytelniania twarzą w swoich nowych smartfonach, postanowił wprowadzić podobną możliwość.

Face Unlock dostępny jest w Mate 50 Pro oraz Huawei Mate 50 RS i to właśnie w tych smartfonach nowa aktualizacja HarmonyOS do wersji 3.0.0.156 wprowadzi wspomnianą już funkcjonalność. Zgodnie z dziennikiem zmian, użytkownicy nie będą musieli już zdejmować z twarzy maseczek, by odblokować swoje urządzenie — dokładnie tak, jak w iPhone’ach, ponieważ system będzie dokonywał rozpoznania na podstawie oczu.

A co jeśli nosimy okulary? To nie problem, będzie można zapisać swoją twarz właśnie w okularach, by uzyskać większą dokładność podczas rozpoznawania. Aktualizacja wprowadzi jednak coś jeszcze, czego w iPhone’ach nie znajdziemy -Face Unlock zadziała również wtedy, gdy mamy na twarzy mocniejszy makijaż.

Problem w tym, że jest to aktualizacja HarmonyOS, więc dotyczy to jedynie Chin. Czy dostępność funkcji zostanie rozszerzona też globalnie? Tego nie wiemy.