Losy których Targaryenów będziemy śledzić w 2. sezonie Rodu Smoka i jak właściwie ten serial ma się do Gry o tron?

Targaryenowie w Siedmiu Królestwach

Jak zapewne większość wie, akcja Rodu Smoka rozpoczyna się około 200 lat przed wydarzeniami z Gry o tron i skupia się na rodzie Targaryenów. Jest to już na długo po podboju dokonanym przez Aegona Zdobywcę, a Viserys I jest piątym królem z tego rodu zasiadającym na Żelaznym Tronie. W pierwszym sezonie skupiamy się właśnie na jego rodzinie, a zwłaszcza na córce, która ma dla nas największe znaczenie. Rhaenyra jest bowiem łącznikiem między Rodem Smoka a Grą o tron.

Drzewo genealogiczne rodu Targaryenów to dość skomplikowana rzecz. Właściwie związki w tej rodzinie to naprawdę coś, w czym można się nieźle zgubić, bo (jak mogliśmy dowiedzieć się już z Gry o Tron) jej członkowie często pobierali się między sobą – brat z siostrą, siostrzenica z wujkiem itp. Valyriańska krew w smoczym rodzie była niezwykle istotna, a więzy rodzinne pod tym względem — niespecjalnie ważne. Na przestrzeni około 200 lat dzielących akcję obu seriali potomków córki Viserysa było sporo, a główną linię rodu możecie prześledzić na poniższym drzewie genealogicznym przygotowanym przez Express VPN. Na nim też dokładnie zobaczycie to, o czym wcześniej wspominałam – za dużo osób nosi to samo nazwisko.

Daenerys Targaryen od Rhaenyry dzieli osiem pokoleń, natomiast Jona Snowa (Aegona Targaryena) aż dziewięć. Oboje jednak pochodzą w zasadzie w prostej linii od bohaterów, których losy przyszło nam śledzić w Rodzie Smoka. Fani Gry o Tron mogą tutaj zwrócić uwagę na brak trzeciego Targaryena, którego poznaliśmy w poprzednim serialu HBO. O kogo chodzi? O maestera z Czarnego Zamku – Aemona, a właściwie Aemona Targaryena. Z racji wybranej przez niego drogi życiowej nigdy nie doczekał się potomków, ale i tak z Daenerys i Jonem łączyły go więzy krwi. Jakie? Aemon był synem króla Maekara I i bratem Aegona V – pradziadka Matki Smoków i prapradziadka Jona Snowa. Tak na marginesie, ten ostatnim po finale Gry o Tron został jedynym znanym nam żyjącym Targaryenem.

Kogo będziemy oglądać na ekranie w 2. sezonie Rodu Smoka?

Smoki! To oczywiście pewne, bo Targaryenowie od samego początku byli ściśle związani z tymi fascynującymi stworzeniami. Jednak nie samymi smokami serial będzie stał. Spodziewamy się kolejnej dawki intryg, knowań i walk pomiędzy członkami rodu. Tak, na to bardzo mocno czekam, bo ten okres, nazywany Tańcem ze Smokami, jest pierwszą poważną wojną domową w historii Siedmiu Królestw, kiedy to Aegon II (syn Viserysa i Alicent) walczy o sukcesję z Rhaenyrą, prawowitą dziedziczką tronu.

Z istotniejszych, znanych nam już postaci, oprócz tej dwójki z pewnością powróci Daemon (wujek i mąż Rhaenyry) oraz Aemond „Jedno oko” Targaryen. Ten ostatni jest drugim synem króla Viserysa I. przydomek wziął się stąd, że stracił oko podczas kłótni ze swoim kuzynem Jacaerysem o smoka Vhagara. Już patrząc na sam wyraz jego twarzy, jestem pewna, że ta postać mocno namiesza w drugim sezonie, zwłaszcza że będzie jednym z największych i najbardziej zaufanych sojuszników Aegona II podczas Tańca ze Smokami.

Niestety, choć wiemy, że 2. sezon Rodu Smoka powstanie, jest jeszcze zbyt wcześnie na informacje o premierze i jakiekolwiek większe szczegóły. Dlatego musimy uzbroić się w cierpliwość, bo trochę przyjdzie nam czekać na ponowne spotkanie z Targaryenami.