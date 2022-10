Eksperymentalny materiał łamie wszelkie zasady. Jest niczym przewodząca plastelina

Co powiecie na plastelinę przewodzącą prąd? Chociaż z pozoru może nie brzmieć to jak coś, czego nigdy wcześniej nie opracowano, to dzieło zespołu naukowców z University of Chicago , którym przewodniczy Jiaze Xie, jest wyjątkowe właśnie przez połączenie swojej elastyczności z przewodnictwem prądu elektrycznego. Ta przewodząca plastelina, która powstała jako eksperymentalny materiał, łamie wszelkie zasady przewodników.