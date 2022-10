Kosmiczne cegły na pozaziemskie habitaty. Można je drukować z prostej mieszanki

Budowa baz na innych planetach będzie kosztowna, ale kosmiczne cegły mogą to zmienić

Bazy są kluczem do tego, aby ustanowić obecność ludzi na innych ciałach niebieskich, bo to w nich astronauci/kolonizatorzy będą mogli odpoczywać, pracować i przeprowadzać eksperymenty, nie martwiąc się o wymóg spełniania podstawowych potrzeb własnych ciał. Problem w tym, że transport surowców potrzebnych do zbudowania baz na inne planety, to coś zupełnie innego od transportu materiałów budowlanych na działkę – zamiast kilku/nastu tysięcy złotych, koszty transportu na inną planetę poszłyby w całe setki milionów. Alternatywą do tego jest nie transportowanie wyprodukowanych materiałów budowlanych z Ziemi na Księżyc, a… produkowanie tych materiałów bezpośrednio na Księżycu.

Do tej pory wiele pomysłów uwzględniało wykorzystanie księżycowego regolitu, czyli pyłu i luźnych skał z powierzchni Księżyca do tego zadania i tym razem nie jest inaczej. Dzięki eksperymentom przeprowadzonym przez naukowców przyszli astronauci będą mogli potencjalnie używać cegieł z regolitu księżycowego i słonej wody do budowy swoich domów. Potwierdzono to poprzez połączenie druku 3D i technologii binder jet (BJT), a więc metody wytwarzania addytywnego, w której płynny środek wiążący jest osadzany na złożu cząstek proszku.

Innymi słowy, w tej metodzie mającej umożliwić kosmiczne cegły na pozaziemskie habitaty wykorzystano (sztuczny) sproszkowany księżycowy regolit, na którego głowica drukarki aplikowała słoną wodę, będącą czynnikiem wiążącym. Naukowcy w tym procesie opracowali cylindryczne cegły, które do uzyskania trwałości wymagały jeszcze “upieczenia” w temperaturze do 1200 stopni Celsjusza. Po tym wypiekaniu cegły mogły wytrzymać ciśnienie do 250 milionów razy wyższe względem tego panującego na Ziemi.

