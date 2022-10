Home Nauka Juno wykonała kolejne zdjęcie. Lodowy księżyc Jowisza jak spod mikroskopu

Juno wykonała kolejne zdjęcie. Lodowy księżyc Jowisza jak spod mikroskopu

Europa, szósty co do wielkości księżyc Układu Słonecznego, niemal na pewno zawiera ocean ciekłej wody ukryty pod lodową skorupą. Niedawno sonda Juno sfotografowała powierzchnię tego obiektu, a do sieci trafiły zdjęcia z ostatniego przelotu.