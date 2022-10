Chcesz 4K na YouTube? To płać. Google może ograniczyć YouTube

Google testuje ograniczenie jakości dla mas. 4K na YouTube tylko dla subskrybentów premium?

Google ma wiele sposobów na zwiększenie dochodu z YouTube i choć do tej pory większość sprowadzała się do reklam, widać, że w dążeniu do maksymalizacji zysków, firma wykorzysta również YouTube Premium. Najnowszym tego pomysłem ma być ograniczenie dostępu do jakości 4K wyłącznie dla płacących 11,99$ miesięcznie, co dla niektórych może być sporym ciosem. Oczywiście o ile oglądanie filmu w tradycyjnym Full HD na ekranie smartfona wypada nieźle, tak to samo na większym ekranie o wyższej rozdzielczości, to już mała katastrofa.

Powód tego jest jeden – niski bitrate. czyli (w uproszczeniu) ilość danych, które zawierają się w danej klatce filmu. Im jakość jest wyższa, tym ten bitrate jest wyższy, przez co nawet oglądanie materiałów 4K na ekranie Full HD jest zwyczajnie lepsze przez wyższą ilość danych. Im większy ekran, tym ta różnica jest bardziej widoczna, a że ten “trik” zna już większość konsumentów treści na YouTube, to ich reakcja na nagły spadek jakości będzie oczywista i zakup premium będzie najpewniej głównym rozwiązaniem tego “problemu”.

Obecnie Google nie ma na ten temat nic do powiedzenia, ale powyższy zrzut ekranu potwierdza, że firma testuje takie rozwiązanie. W Polsce najpewniej jeszcze do tego nie doszło (sprawdziłem i mimo braku YouTube Premium mam opcję wybrania jakości 4K bez żadnego problemu), ale jeśli firma nie zrezygnuje z tego pomysłu, to wprowadzenie tego ograniczenia będzie kwestią tygodni.