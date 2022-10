Wygląda na to, że Samsung w końcu wykorzysta swój potężny czujnik aparatu w nadchodzącej serii Galaxy S23

200-megapikselowy czujnik Samsunga pojawi się w Galaxy S23 Ultra

Jakiś czas temu Motorola wprowadziła na rynek pierwszy na świecie smartfon z aparatem 200 Mpix. Urządzenie dostępne jest już globalnie jako edge 30 Ultra. Kolejnym producentem, który sięgnie po ten czujnik, będzie Xiaomi, a premiera wyposażonego w niego Xiaomi 12T Pro odbędzie się już za dwa dni. Kiedy jednak Samsung sam wykorzysta swój aparat? Podobno to kwestia kilku miesięcy.

Jeśli na bieżąco śledzicie smartfonowe doniesienia, to zapewne już nie raz czytaliście o tym, że to właśnie w serii Galaxy S23 Samsung po raz pierwszy wprowadzi czujnik 200 Mpix. Najnowszy raport Galaxy Club znów to potwierdza, a dokładniej – określa informację jako pewną. Ma to sporo sensu w kontekście pozostałych przecieków na temat Galaxy S23 Ultra. Smartfon bowiem nie będzie miał zbyt wielu konstrukcyjnych zmian względem poprzednika, a największe ulepszenia mają objąć chipset i właśnie aparat. Zresztą, mając taki czujnik w swojej ofercie, jego wprowadzenie do smartfonów było tylko kwestią czasu.

Samsung Galaxy S23 Ultra | Render: SmartPrix

Oczywiście musimy pamiętać, że choć 200 megapikseli może brzmieć imponująco, to niekoniecznie musi przekładać się to na lepszy obraz. Samsung jednak nie raz pokazał nam, że jego smartfony potrafią zaoferować świetne aparaty, czego przykładem jest, chociażby tegoroczny Galaxy S22 Ultra. Można się więc spodziewać, że jeśli Samsung zdecyduje się na umieszczenie tak potężnego czujnika w swoim urządzeniu, to będzie on imponował nie tylko na papierze.