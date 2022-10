Gra Peaky Blinders. Obejrzyjcie pokaz “życzenia” w Unreal Engine 5 z graficznymi wodotryskami

Nie tylko marzenie wielu, ale też technologiczna pokazówka, czyli gra Peaky Blinders na fanowskim trailerze

Wspomniany kanał na YouTube udostępnił trailer-życzenie, przedstawiający to, jak mogłaby wyglądać pełnoprawna gra Peaky Blinders w stylu serii Mafia. Wykorzystał do tego silnik graficzny Unreal Engine 5 z wszystkimi możliwymi wodotryskami, bo nie tylko ray-tracingiem w czasie rzeczywistym, ale też geometrią Nanite z mikropoligonami, technologią oświetlenia Lumen oraz MetaHuman firmy Epic Games. Efekt? Sprawdźcie sami poniżej:

To oczywiście tylko fan-service i to w wykonaniu jednego z fanów, a nie żadnego studia deweloperskiego, ale i tak ciekawie jest obejrzeć w akcji najnowsze technologie opracowane przez firmę Epic Games. Przykładowo MetaHuman to kompletny framework, który zapewnia możliwość tworzenia wysoce realistycznych I w pełni zriggowanych fotorealistycznych cyfrowych postaci ludzkich w ciągu kilku minut. Wspomniany system Lumen zapewnia w pełni dynamiczne globalne oświetlenie i odbicia, a technologia Nanite to z kolei zwirtualizowany system geometrii silnika Unreal Engine 5, który wykorzystuje nowy wewnętrzny format siatki i technologię do inteligentego renderowania szczegółów w skali pikseli i dużej liczby obiektów.