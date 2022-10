To jeden z najdziwniejszych obiektów w Układzie Słonecznym. Czym jest Haumea?

Mamy bowiem do czynienia z planetą karłowatą, taką jak na przykład Pluton, uznawany do 2006 roku za pełnowymiarową planetę. Naukowa wiedza na temat Plutona jest jednak znacznie obszerniejsza niż w przypadku Haumei. Ziemskie teleskopy nie mają łatwego zadania jeśli chodzi o wykonywanie pomiarów, co jest oczywiście pokłosiem dużej odległości dzielącej naszą planetę i Haumeę.

Co wiemy? Kształtem obiekt ten przypomina zdeformowaną piłkę. Haumea wiruje szybciej niż cokolwiek innego tej wielkości, wykonując pełen obrót wokół własnej osi w ciągu zaledwie czterech godzin. Posiada przy tym dwa księżyce i układ… pierścieni. Nie są może tak efektowne jak te otaczające Saturna, ale istnieją. Opisywana planeta karłowata jest niemal w całości pokryta lodem, dlatego na miejscu powinny zachować się dowody związane choćby z obecnością życia. O ile w obecnych warunkach szanse na to są w zasadzie zerowe, tak nie można wykluczyć, iż w przeszłości było inaczej. Nawet jeśli Haumea nigdy nie zawierała życia, to może ukrywać dowody dotyczące jego pojawienia się na Ziemi.

Haumea to planeta karłowata odkryta w 2003 roku

Intrygujące wydaje się również podobieństwo kilkunastu lodowych obiektów wchodzących w skład Pasa Kuipera. Ich niemal identyczne orbity sugerują, iż musiały powstać mniej więcej w tym samym czasie, dlatego naukowcy starają się wyjaśnić, jak do tego doszło. W tym celu używają modeli wykorzystujących szacowany rozmiar, masę i tempo obrotu Haumei. W toku badań obliczyli moment pędu obiektu na przestrzeni lat, zakładając, że pozostawał on stały.

Najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Haumea – wciąż na etapie formowania – zderzyła się z innym obiektem. Powstałe wtedy odłamki nie są jednak tym, co tworzy obecnie tamtejszą “rodzinę”. Ta miałaby pojawić się znacznie później, gdy gęsta skalna struktura planety karłowatej osiadła w centrum i stała się jej rdzeniem. Lżejszy lód osadził się natomiast na krawędziach. W efekcie część masy Haumei została wyrzucona, dzięki czemu owe fragmenty stworzyły pozostałe obiekty obserwowane obecnie na tym obszarze. Co ciekawe, z symulacji wynika, jakoby Haumea w pewnym momencie swojego istnienia – przez około 250 milionów lat – była w stanie utrzymać na swojej powierzchni ocean ciekłej wody.