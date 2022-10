Home Tech Huawei nova 10 SE debiutuje. Ma cienką obudowę, szybkie ładowanie i równie stylowy wygląd, co pozostałe modele z serii

Niedawno Huawei wprowadził na nasz rynek serię nova 10, która, jak się okazuje, zyskała właśnie nowego członka. Jest nim Huawei nova 10 SE. Choć nie wiemy, czy on również trafi do naszego kraju, to warto przyjrzeć się mu bliżej.