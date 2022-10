Huawei P50 Pocket New – taką nazwę ma nosić nowy smartfon z klapką od Huawei

Debiutujący pod koniec roku P50 Pocket nie będzie już wkrótce jedynym smartfonem z klapką w ofercie Huawei. Wedle najnowszego przecieku — kolejny tego typu model zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Warto jednak wiedzieć, że nadchodzące urządzenie nie będzie nową generacją, a raczej wariantem P50 Pocket i jako taki nie wprowadzi wielu ulepszeń. To jednak nie oznacza brak zmian. Te mają być, ale raczej na gorsze, choć o dziwo — nie jest to do końca coś złego. Dlaczego?

Huawei chce zrobić z P50 Pocket New model budżetowy, który ma kosztować nawet o 50% mniej w stosunku do oryginału. Dla przypomnienia, za wariant z 256 GB w dniu premiery trzeba było w Polsce zapłacić 6499 zł, czyli naprawdę dużo, natomiast kwota 3500 zł może skusić wiele osób. Potwierdził to zresztą plakat, który niedawno wyciekł do sieci. Widać na nim, że smartfon dostępny będzie w dwóch kolorach – czarnym i białym oraz w dwóch wariantach pamięci wbudowanej – 256 i 512 GB, za które trzeba będzie zapłacić kolejno 4999 i 6999 juanów (~3390 i 4740 zł).

Czytaj też: Huawei nova 10 doczeka się wersji 5G? Hi Nova 10 5G zadebiutuje już niedługo

Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, obniżenie ceny pociągnie za sobą zmiany w specyfikacji i nawet samej konstrukcji. Jak pokazują nam rendery, Huawei P50 Pocket New utraci zewnętrzny ekran, ale za to pozostanie przy konfiguracji aparatów znanej z oryginału. Będzie to więc aparat główny 40 Mpix (F/1.8), pomocniczy czarno-biały 32 Mpix, ultraszerokokątny 13 Mpix (F/2.2, kąt widzenia 120 stopni) oraz przedni aparat 10,7 Mpix. Z pozostałych informacji wiadomo, że 6,9-calowy składany ekran o rozdzielczości 1188 × 2790 pikseli również nie zostanie zastąpiony. Zmiana czeka jednak Snapdragona 888 4G, na którego miejsce ma wejść Snapdragon 778G, oczywiście w wersji 4G.