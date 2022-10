ING zapowiada prace serwisowe w nietypowym terminie. Lepiej się przygotuj

Utrudnienia dla klientów ING Banku Śląskiego są znaczące, bo w godzinach przeprowadzania prac serwisowych nie będzie można nadawać numerów PIN do kart płatniczych i kredytowych, zamawiać kart płatniczych, przypisać do telefonu kart w aplikacji Moje ING czy dodać kart Mastercard w portfelach Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay.

W trakcie prac serwisowych nie będzie też możliwe wykonanie operacji na rachunku karty kredytowej oraz transakcji SWE (System Wypłat Elektronicznych dla klientów ING Business Online). Z utrudnieniami może wiązać się również realizacja transakcji kartami (płatności w terminalach, korzystanie z bankomatów i wpłatomatów).

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim zostaną przeprowadzone w dość nietypowym terminie. Nastąpi bowiem w poniedziałek 24 października, od 13:20 do 17:20

Przedstawiciele banku zalecają więc zaplanowanie aktywności związanych z wymienionymi usługami poza godzinami niedostępności. Co ciekawe, w trakcie przerwy serwisowej można alternatywnie używać BLIKA (do płacenia w sklepie i przez internet oraz do wpłacania i wypłacania). Wpłaty na rachunek w euro będzie można za to zlecić w placówce banku.

W ING trwa promocja Konto za 0 zł jest przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) oraz wspólnot mieszkaniowych, które do 31 marca 2023 roku założą rachunek Konto Direct dla firmy. Darmowe prowadzenie rachunku oraz przelewy (krajowe i SEPA) przez 24 miesiące nie wymagają konieczności stałej aktywności na koncie.