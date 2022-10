Apple dopiero co udostępniło iOS 16.1, a już musi je poprawić

W ubiegłym tygodniu Apple udostępniło posiadaczom swoich urządzeń najnowszą wersję iPadOS, a także pierwszą aktualizację dla iOS 16. Wraz z nią na iPhone’y trafiło kilka nowości, takich jak działanie na żywo, obsługa Matter, możliwość udostępniania biblioteki zdjęć iCloud, a także możliwość subskrypcji Apple Fitness Plus bez zegarka Apple Watch. Apple naprawił także krytyczny błąd bezpieczeństwa odkryty w Siri. Pozwalał on na nagrywanie naszych rozmów.

iOS 16.1 przyniósł ze sobą nie tylko dobrze rzeczy

Okazuje się, że wraz z wieloma przydatnymi nowościami i istotną poprawką, nowy iOS przysporzył posiadaczom iPhone’ów trochę kłopotu. Jak donosi serwis MacRumors, użytkownicy zaczęli się skarżyć w mediach społecznościowych i na forach wsparcia Apple na problemy z połączeniem Wi-Fi. Wedle wpisów, ich iPhone’y losowo rozłączają się i ponownie łączą z siecią Wi-Fi, nawet kilkanaście razy dziennie.

Wydaje się, że nie ma tu żadnej reguły, po prostu dzieje się tak bez powodu i nie jest to związane z siecią domową, a problem leży po stronie oprogramowania, bo jedyną wspólną cechą dotkniętych problemem smartfonów jest to, że zostały one zaktualizowane do iOS 16.1. Co istotne, nie pomogło nawet przywrócenie do ustawień fabrycznych, którego próbowali niektórzy użytkownicy.

Pojawiło się też pewne rozwiązanie błędu, ale niestety nie działa u wszystkich. Może być jednak tymczasowym rozwiązaniem, by jakoś doczekać do wydania przez Apple poprawki. Należy wejść w Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe > Sieć i łączność bezprzewodowa i w tej sekcji nacisnąć “wyłącz”.

Na razie Apple jeszcze nie potwierdziło istnienia błędu.