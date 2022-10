Samsung pokazuje wyniki finansowe za III kwartał. Z jednej strony jest dobrze, ale z drugiej…

Jak Samsung poradził sobie w III kwartale 2022 roku?

Już od wielu miesięcy rynek smartfonów notuje ciągłe spadki, choć to nie oznacza, że wszyscy producenci w swoich raportach czytają tylko kiepskie wiadomości. Nie inaczej jest z Samsungiem, który właśnie podzielił się raportem finansowym za ubiegły kwartał. Firma ma się z czego cieszyć, ale jednocześnie są też powody do zmartwień.

Czytaj też: Oddajesz smartfon Samsung Galaxy do serwisu? Dzięki tej funkcji możesz zablokować dostęp do swoich prywatnych danych

Zaczynając jednak od początku — skonsolidowane przychody za III kwartał dobiły do rekordowego poziomu 76,78 bilionów wonów południowokoreańskich. Jest to więc dobra wiadomość, zwłaszcza że mowa o 4% wzroście rok do roku. Niestety, kiedy zagłębimy się w szczegóły zauważyć można, że zysk operacyjny nie był już tak duży. Mowa o zarobku na poziomie 10,85 bilionów wonów południowokoreańskich, co przekłada się na spadek o 23% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 26% rok do roku.

Czytaj też: Samsung zdradza harmonogram aktualizacji One UI 5

Dobrą sprzedaż napędzają z pewnością modele składane – Galaxy Z Fold4 i Z Flip4 oraz nowe generacje smartwatchy i słuchawek. Seria Galaxy S22 również radzi sobie bardzo dobrze, a przynajmniej dobrze w obliczu obecnej sytuacji na rynku. Samsung jednak z optymizmem patrzy w przyszłość. Jeśli zerkniemy na wyniki z poprzednich kwartałów 2022 roku to możemy zauważyć, że w każdym z nich notowano rekordowe przychody, więc roczny wynik również powinien być większy niż za rok poprzedni.