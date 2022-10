Samsung zdradza harmonogram aktualizacji One UI 5

Stabilne One UI 5 zaczęło już trafiać na pierwsze urządzenia. Sporym zaskoczeniem było tak szybkie udostępnienie aktualizacji dla serii Galaxy S22, bo chociaż Samsung obiecywał, że będzie to miało miejsce jeszcze w tym miesiącu, to od obietnicy do jej realizacji minęło zaledwie kilka dni. Warto jednak zaznaczyć, że z tego, co wiadomo, na razie nowe One UI trafiło jedynie do użytkowników modeli z Exynosem, ale patrząc na harmonogram, wydaje się, że to kwestia dni, zanim wariant z układem Qualcomm również dostanie odpowiednie uaktualnienie. Jeśli natomiast jesteście ciekawi, jakie dokładnie nowości wprowadza kolejna wersja One UI – zajrzyjcie tutaj.

Tymczasem dzisiaj przyjrzyjmy się harmonogramowi aktualizacji, który udostępnił Samsung. Lista zawiera smartfony i tablety, które już wkrótce otrzymają One UI 5 opartego na Androidzie 13. Do nowszych urządzeń oprogramowanie trafi już w listopadzie, a w kolejnych miesiącach aktualizacja będzie pojawiać się na starszych flagowcach i modelach ze średniej półki.

Oto harmonogram wydawania aktualizacji One UI 5.0 dla smartfonów i tabletów Samsung Galaxy:

Październik 2022

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Listopad 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Grudzień 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Styczeń 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Luty 2022

Galaxy Tab Active 4 Pro

Jeśli Waszego urządzenia nie ma na liście, a jest ono uprawnione do aktualizacji, to nie martwcie się — pozostałe modele dostaną Androida 13 i One UI 5 w kolejnych miesiącach. Musimy jeszcze zaznaczyć jedną rzecz – Samsung nie określił, jakiego regionu dotyczy powyższy harmonogram, więc niewykluczone, że w naszej części świata będziemy musieli uzbroić się w więcej cierpliwości.