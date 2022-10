Huawei P50 Pocket S ma być niedrogim modelem z klapką. Potwierdzono datę jego premiery

Huawei P50 Pocket S ma być budżetową wersją składanego P50 Pocket, co oznacza, że na czymś producent będzie musiał zaoszczędzić

Na początku warto wyjaśnić, że Huawei P50 Pocket S wcześniej w przeciekach pojawiał się jako Pocket New – to tak dla porządku. Będzie to więc nowy wariant znanego nam urządzenia, a nie jego następca. Jeśli chodzi o jego specyfikację, tutaj oficjalnie nie wiemy nic, ale trochę szczegółów zdradziły nam przecieki. Najważniejsze — ma on być tańszy od oryginału. Jak bardzo? Tutaj mowa aż o 50%, co potwierdził plakat, który niedawno wyciekł do sieci. Widać na nim, że smartfon dostępny będzie w dwóch wariantach pamięci wbudowanej – 256 i 512 GB, za które trzeba będzie zapłacić kolejno 4999 i 6999 juanów (~3390 i 4740 zł). Dla przypomnienia, za wariant z 256 GB w dniu premiery trzeba było w Polsce zapłacić 6499 zł.

Czytaj też: Zniżki na smartfony Xiaomi sypią się jak liście z drzew. Ciąg dalszy jesiennej promocji

Niższa cena jednak pociągnie za sobą pewne zmiany. Wspomniany wcześniej plakat ujawnił, że Huawei P50 Pocket S nie będzie miał dodatkowego wyświetlacza. Do dyspozycji użytkowników pozostanie więc tylko ten składany ekran. Prawdopodobnie nadal będzie to 6,9-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1188 × 2790 pikseli. Kolejną zmianę zauważymy w przypadku procesora. Snapdragona 888 4G znanego z oryginalnego P50 Pocket ma zastąpić Snapdragon 778G w wersji 4G. Podobno Huawei nie zamierza wymieniać zestawu aparatów. Jeśli tak, to na pokładzie znajdziemy aparat główny 40 Mpix (F/1.8), pomocniczy czarno-biały 32 Mpix, ultraszerokokątny 13 Mpix (F/2.2, kąt widzenia 120 stopni) oraz przedni aparat 10,7 Mpix.

Czytaj też: Spodobał Wam się Xiaomi Civi 2? Być może wkrótce doczekamy się jego globalnej premiery, ale…

Czy jeszcze jakieś zmiany wprowadzi Huawei? Tego nie wiadomo, ale na szczęście długo na poznanie odpowiedzi na to pytanie nie będziemy musieli czekać. Firma ogłosiła bowiem, że premiera P50 Pocket S odbędzie się już 2 listopada w Chinach. Smartfon dostępny będzie aż w sześciu kolorach: czarnym, niebieskim, białym, różowym, zielonym i żółtym.

Czy Huawei P50 Pocket S trafi też na globalny rynek? Tego nie wiadomo, ale liczymy, że podczas wydarzenia firma zdradzi na ten temat jakieś szczegóły.