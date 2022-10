Pojawiają się kolejne szczegóły dotyczące serii Oppo Reno9

Na razie nie wiadomo, kiedy Oppo zdecyduje się na premierę swoich nowych urządzeń. W skład serii ma wejść Reno9, Reno9 Pro i Reno9 Pro Plus

Znany leakster Digital Chat Station zdradził kilka informacji na temat modeli Pro. Ten z Plusem zostanie wyposażony w układ Dimensity 8100. Zaoferuje ponadto główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix — będzie to czujnik Sony IMX766. W przypadku Oppo Reno9 Pro mowa o chipsecie Snapdragon 778G i 64-megapikselowym aparacie głównym. Wspomniany SoC wydaje się dość zaskakującym wyborem, bo przypomnijmy, że jego bezpośredni poprzednik napędzany był przez Snapdragona 7 Gen 1, tymczasem nowszy model ma dostać starszy układ. Oczywiście nie musi być to prawda, bo należy pamiętać, że cały czas poruszamy się w sferze przecieków.

Niedawno dowiedzieliśmy się również, że cała seria Oppo Reno9 będzie zasilana przez baterie o pojemności 4500 mAh w standardzie UFCS (Universal Fast Charging Specification). Jest to ujednolicony standard ładowania, który na razie obsługuje moc do 40W.

Oppo Reno8

Co ciekawe, do tej pory nikt jeszcze nie wspomina o specyfikacji modelu podstawowego, choć z drugiej strony nie jest to aż tak dziwne. Zwykle przecieki skupiają się na tych ciekawszych urządzeniach z serii, a te bardziej podstawowe (które raczej niczym nie zaskoczą) są traktowane nieco po macoszemu. Tak czy inaczej, spodziewamy się, że seria Oppo Reno9 zadebiutuje w listopadzie. Ostatnie miesiące tego roku mają być dla Oppo bardzo pracowite, bo w grudniu podobno mamy dostać jeszcze dwa składane smartfony — Find N 2 i model z klapką.