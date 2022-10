Xiaomi chce, by smartfony z serii Xiaomi 12T służyły nam przez lata. Dlatego zaoferuje dłuższe wsparcie

Wśród producentów smartfonów nadal standardem są dwie duże aktualizacje systemu i trzy lata wsparcia bezpieczeństwa. Na tym polu bezsprzecznie wyróżnia się Samsung, a także Apple czy Google, bo te firmy zapewniają o wiele dłuższe wsparcie aktualizacji, niż inni w tej branży.

Xiaomi postanowiło jednak, że seria Xiaomi 12T także będzie wspierana dłużej

Nie jest to może poziom Samsunga, ale i tak dla tych, którzy noszą się z zamiarem kupna nowych smartfonów Xiaomi, jest to świetna wiadomość. Producent zapowiedział bowiem, że seria Xiaomi 12T dostanie trzy duże aktualizacje systemu (to znaczy, że smartfony dostaną jeszcze Androida 15), a także cztery lata poprawek bezpieczeństwa. Jest to więc dobry krok naprzód i mamy nadzieję, że przyszłe urządzenia Xiaomi także dostaną dłuższe wsparcie.

To nie jedyny bonus, jaki producent przygotował dla przyszłych użytkowników Xiaomi 12T. W Polsce, kupując urządzenie w przedsprzedaży trwającej od 4 do 12 października można dostać dodatkowo odkurzacz Vacuum Mop2 Lite (instrukcję, jak otrzymać ten prezent znajdziecie na stronie www.presalesxiaomi.pl), a także 12-miesięczna ochrona ekranu (wymiana za darmo przy stłuczeniu) i 3-miesięczny darmowy dostęp do YouTube Premium.