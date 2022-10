Struktury, jakich jeszcze nie obserwowano. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba napisał historię

Teraz wiemy jednak, iż w rzeczywistości MACS0647-JD jest czymś innym, a emitowane przez niego światło zostało wyemitowane zaledwie 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Z czym tak naprawdę mają do czynienia astronomowie? Prawdopodobnie z masywną gromadą galaktyk, tak dużą, że zdolną do zakrzywiania otoczenia w ramach zjawiska znanego jako soczewkowanie grawitacyjne.

W praktyce oznacza to, iż obiekty znajdujące się za gromadą ulegają powiększeniu. To korzystna cecha z punktu widzenia obserwacji, dlatego astronomowie wykorzystali ją, by zajrzeć w jeszcze odleglejsze obszary wszechświata. W takich właśnie okolicznościach doszło do odkrycia MACS0647-JD. Wtedy jednak, około dziesięciu lat temu, główną rolę odegrał nieco starszy od JWST Kosmiczny Teleskop Hubble’a.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba obserwował obiekt znany jako MACS0647-JD

Pierwotnie wyciągnięto też odmienne wnioski na temat MACS0647-JD, uznając ją za pojedynczą galaktykę. Teraz, dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba wiemy, iż może to być fuzja dwóch galaktyk. Jeśli się to potwierdzi, byłaby to najbardziej odległa taka fuzja z dotychczas uwiecznionych. W myśl innej teorii chodzi natomiast o dwie gromady gwiazd w obrębie jednej galaktyki.

W oczy rzuca się zróżnicowanie kolorystyczne dwóch zaobserwowanych obiektów. Jeden jest bardziej niebieski, podczas gdy drugi – bardziej czerwony. Niebieski i czerwony gaz mają odmienne właściwości. Ten pierwszy jest związany z bardzo młodymi gwiazdami i jest w zasadzie pozbawiony pyłu. Po przeciwnej stronie barykady znajduje się czerwony – starszy i bardziej zapylony. Niemal pewne jest również to, że oba obiekty różnią się swoimi masami. Szczegóły na ten temat są już dostępne w bazie danych serwisu arXiv.

