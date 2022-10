Co powiecie na noszenie panelu słonecznego? Opracowano materiał z tysiącem ogniw fotowoltaicznych

Jeśli materiał z tysiącem ogniw fotowoltaicznych trafi na rynek, będziemy dosłownie “nosić swoje panele słoneczne”

Za tego typu decyzje w przyszłości mogą odpowiadać naukowcy z Nottingham Trent University, którzy właśnie opracowali materiał z osadzonym bezpośrednio w nim ponad tysiącem miniaturowych ogniw słonecznych. Te nie są tylko ozdobą i wyróżnikiem dla materiału, bo wedle zespołu są w pełni funkcjonalne. Mogą tym samym naładować inteligentny zegarek lub telefon komórkowy, a przy tym są zupełnie niewyczuwalne dla użytkownika.

Wybrane ogniwa z krzemu o długości 5 mm i szerokości 1,5 mm są w stanie przechwycić 400 miliwatów energii elektrycznej ze słońca i jednocześnie mogą być łatwo wbudowane w praktycznie każdy element odzieży i dodatków (np. w plecak). Są przy tym wytrzymałe, bo zostały zaprojektowane tak, aby radzić sobie z tymi samymi wyzwaniami, z którymi musi sobie radzić codzienna odzież.

Do tej pory bardzo niewiele osób wzięłoby pod uwagę, że ich odzież lub produkty tekstylne mogą być wykorzystywane do generowania energii elektrycznej. A materiał, który opracowaliśmy, dla wszystkich zamiarów i celów, wydaje się i zachowuje się tak samo, jak każda zwykła tkanina, ponieważ można go wyszorować i wyprać w pralce. Jednak ukryta pod powierzchnią sieć ponad tysiąca maleńkich ogniw fotowoltaicznych może wykorzystać energię słoneczną do ładowania urządzeń osobistych – powiedziała Hughes-Riley, z uniwersyteckiej grupy badawczej Advanced Textiles Research Group (ATRG).

Mogą też być prane w pralce w temperaturze 40°C bez ryzyka uszkodzenia, co gwarantuje to, że są dodatkowo osadzone w wodoodpornej żywicy polimerowej. W rzeczywistym teście materiał wygenerował moc 335,3 mWatów w świetle słonecznym 0,86 i do 394 mWatów w świetle słonecznym 1,0.