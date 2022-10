Test MSI GeForce RTX 4090 Suprim X

Jak wygląda i co oferuje MSI GeForce RTX 4090 Suprim X?

Wraz z kartą otrzymujemy instrukcję holder, przejściówkę na 4x- pin oraz podkładkę pod myszkę. Holder i przejściówka to dodatki, które widzieliśmy w każdym z modeli RTX 4090. Miłe jest za to dołożenie podkładki pod myszkę – niby to nic, a jednak cieszy.

MSI GeForce RTX 4090 Suprim X wygląda znakomicie. Mamy podświetlenie z boku, na backplate oraz wokół wentylatorów, wiec niezależnie od montażu grafika świetnie będzie się prezentowała. Możecie nim oczywiście sterować poprzez oprogramowanie od MSI. Grafika jest również świetnie wykonana i co do tego również nie mam wątpliwości.

Wymiary testowanego modelu to 336 x 142 x 78 mm, a wazy ona 2413 g. Jest to wiec ponownie bardzo ciężka i duża konstrukcja – pojemna obudowa jest zdecydowanie wskazana. Zasilanie odbywa się ze złącza 16-pin, ale oczywiście mamy przejściówkę na 4x 8-pin. Sugerowany zasilacz to 1000 W, choć MSI podaje tutaj minimum 850 W. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory TORX Fan 5.0 oraz potężny radiator z ciepłowodami. Karta pracuje półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Dostępne wyjścia obrazu to 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1.

Karta jest fabrycznie podkręcona i jej taktowanie boost to 2625 MHz – najwięcej spośród testowanych do tej pory modeli. Takie samo taktowanie jest przy obu BIOSach (Gaming i Silent – jest fizyczny przełącznik). Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px średnie taktowanie to 2754 MHz, czyli najniżej spośród testowanych modeli RTX 4090.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Jak zawsze przy RTX 4090 w pierwszej z rozdzielczości mamy do czynienia z bottleneckiem. Wyniki są świetne, ale w stosunku do 2560 x 1400 px są w niektórych grach tylko niewiele wyższe.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

Kolejna rozdzielczość to ponownie świetnie wyniki MSI GeForce RTX 4090 Suprim X. Warto jednak zauważyć, że model od MSI wypada najsłabiej spośród testowanych RTX 4090.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

MSI GeForce RTX 4090 Suprim X bez wątpliwości pozwala na w pełni płynną rozgrywkę w 3840 x 2160 px. Wyniki są świetne i spokojnie możecie odpalać gry na maksymalnych detalach.

Temperatury

Od razu widać rozróżnienie pomiędzy dwoma trybami BIOS – Silent i Gaming. W tym pierwszym temperatury są już wyższe, ale cały czas nie powinny budzić niepokoju. W Gaming są znacznie niższe, jedne z najniższych wśród RTX 4090.

Głośność

W spoczynku mamy idealną ciszę. W trybie Gaming jest cicho, ale w Silent jest prawie idealna cisza. Możecie więc wybrać, na czym Wam zależy – niższych temperaturach i cichej pracy czy wyższych ale praktycznie bezgłośnym działaniu.

Pobór mocy

Pobór mocy jest najniższy spośród testowanych RTX 4090. Różnice nie są duże, a same wyniki są niższe choćby od RTX 3090.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 180 MHz na rdzeniu i o 187 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

MSI prezentuje najniższą wydajność spośród testowanych RXT 4090, ale różnice pomiędzy modelami są naprawdę małe. Tutaj niestety wiele zależy od sztuki, na jaką się trafi i możecie dostać model, który bez problemów znalazłby się na samej górze wyników. Karta oczywiście najlepiej radzi w rozdzielczości 3840 x 2160, gdzie średnia przewaga nad RTX 3090 Ti jest największa.

Test MSI GeForce RTX 4090 Suprim X – podsumowanie

MSI GeForce RTX 4090 Suprim X to kolejny znakomity model testowanej serii kart. W zestawie znajdziecie holder, przejściówkę na 4x 8-pin oraz miły dodatek w postaci podkładki pod myszkę. Grafika jest świetnie wykonana i znakomicie się prezentuje. W obudowie z oknem z pewnością będzie się podobała. Plusem jest też fizyczny przełącznik BIOS więc możecie wybrać, czy zależy Wam na niższych temperaturach i cichej pracy, czy wyższych i prawie bezgłośnym działaniu.

W testach karta wypadła najsłabiej spośród testowanych RTX 4090, ale wiele zależy tutaj od sztuki. Różnice w porównaniu do konkurencji nie są też duże, a sama karta zapewnia nadal genialną wydajność w szczególności w rozdzielczości 3840 x 2160. GPU też fajnie się podkręca i możecie zyskać trochę darmowych fps. Odbywa się to kosztem głośności, temperatur czy poboru mocy, ale one też jakoś mocno nie rosną.

MSI GeForce RTX 4090 Suprim X jest więc ponownie modelem zdecydowanie wartym rekomendacji. Z jego zakupu z pewnością będziecie zadowoleni o ile znajdziecie go w naprawdę rozsądnej cenie.