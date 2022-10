Test RTX 4090 w rozdzielczości 8K – czy karta podoła zadaniu?

Wybrany model GeForce RTX 4090

Reprezentantem RTX 4090 został model Asus GeForce RTX 4090 ROG Strix OC. Jest to karta fabrycznie podkręcona (boost to 2610 MHz), ma ogromne chłodzenie (zajmuje 3,5 slotu PCI i 357,6 mm długości) i jest świetnie wykonana. Więcej na jej temat oraz testy w rozdzielczości 1920 × 1080, 2560 × 1440 czy 3840 × 2160 znajdziecie tutaj.

Testy wykonałem w 7 różnych grach i przy różnych ustawieniach. Znajdziecie tytuły wspierające RT, DLSS, ale również grę bez tych technologii. W przypadku DLSS wykorzystałem wersję dostępną w najnowszym wydaniu gry. Warto tutaj pamiętać, że Nvidia szykuje DLSS 3.0, które powinno poprawić uzyskiwane wyniki. Więcej na temat testów znajdziecie też przy każdym tytule.

Niestety zabrakło tutaj Cyberpunk 2077, który niestety nie chciał działać prawidłowo w tej rozdzielczości po włączeniu DLSS (np. samo DLSS “zacinało się” i mimo wyłączenia w opcjach nadal pozostawało włączone). Miałem też problem z samym Ubisoft Connect, który najwyraźniej nie jest gotowy na 8K. Przy przełączaniu rozdzielczości, aplikacja crashowała się, a w 8K trzeba było klikać obok przycisków, aby w nie trafić. Pozostała konkurencja działa bez problemów w 8K, więc tutaj Ubisoft zdecydowanie powinien to naprawić.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Karta graficzna Asus GeForce RTX 4090 ROG Strix OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk AORUS NVMe Gen4 SSD 1 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG TV Samsung Q950T 65″

Control

Testy wykonałem przy ustawieniach wysokich. Sprawdziłem tutaj również działanie DLSS we wszystkich opcjach oraz przy RT ustawionym na wysoki. Testy wykonałem przed wejściem do Black Rock Quarry. Wykorzystane API to DirectX 12.

Zacznijmy od testów bez ray tracingu. Bez DLSS wyniki są bardzo niskie i nie ma co liczyć na płynną rozgrywkę. Natomiast DLSS jakość już zdecydowanie poprawia sytuację i zapewnia średnio 61,4 fps. Wyższe ustawienia DLSS zdecydowanie podbijają wyniki aż do nawet średnio 134,6 fps. Wystarczy więc włączyć tę technologię i można cieszyć się z płynnej rozgrywki.

Ray tracing zdecydowanie mocno wpływa na rezultaty. Tutaj tak naprawdę tylko ultra wydajność zapewnia powyżej (i to sporo) 60 fps. Niższe ustawienia wypadają poniżej 60 fps, a przy jakość można próbować pograć, ale przy fps lekko powyżej 30. Tutaj warto więc odpalić DLSS w trochę mocniejszej opcji niż jakość.

Dying Light 2

Grę ponownie przetestowałem przy ustawieniach wysoka jakość (DirectX 12) oraz przy śledzeniu promieni wysokiej jakości (DirectX 12 Ultimate). Mamy tutaj do dyspozycji trzy ustawienia DLSS, które również sprawdziłem. Testy przeprowadziłem w lokacji szkoła na dachu.

Przy braku ray tracingu i DLSS średnio uzyskałem ok. 30 fps, ale uważam, że ta gra zdecydowanie potrzebuje większej płynności. 60 fps zapewnia DLSS w trybie zbalansowanym i warto od razu go włączyć. Chyba że nie zależy Wam na 60 fps, to wtedy jakość również daje radę.

Po włączeniu ray tracingu jest znacznie gorzej. Bez DLSS nie ma szans na choćby minimalnie płynną rozgrywkę przy maksymalnych detalach. Natomiast nawet tryb wydajności nie zapewnia średnio 60 fps — tutaj zdecydowanie przydałby się 4. tryb ultra wydajności. Jeśli jednak wystarczy Wam ok. 50 fps, to przy tym trybie możecie cieszyć się z rozgrywki z ray tracingiem.

Metro Exodus Enhanced Edition

Ta gra jest tytułem bazującym na ray tarcingu — nie ma możliwości jego wyłączenia. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarka, ustawień ultra i różnych ustawieniach DLSS. Wykorzystane API to oczywiście DirectX 12.

Bez DLSS mamy średnio ok. 33 fps, z większymi spadkami. Tutaj niestety zbytnio nie ma co mówić o płynnej rozgrywce. Natomiast włączenie DLSS w trybie jakość zapewnia średnio ok. 60 fps, co jest bardzo dobrym wynikiem. Warto też zwrócić uwagę na tryb ultra wydajności, gdzie uzyskujemy sporo powyżej 100 fps. Jeśli planujecie odpalić tę grę na RTX 4090 w 8K, to zdecydowanie warto od razu włączyć DLSS.

Red Dead Redemption 2

Kolejna z gier działa na API Vulkan. Testy przeprowadziłem przy detalach Ultra oraz przy wykorzystaniu różnych ustawień DLSS. Gra nie ma jednak ray tracingu. Skorzystałem też ze wbudowanego benchmarka.

Bez DLSS, jeśli wystarczy Wam 30 fps, to powinniście być zadowoleni. Natomiast warto od razu włączyć tę technologię, bowiem przy ustawieniu równowaga mamy od razu średnio 61,8 fps. Przy ustawieniu ultra wydajność gra działa ze średnio 85 fps, co jest bardzo dobrym wynikiem. Można też pozostać przy jakości, gdzie wynik równy średnio 54,5 fps również jest całkiem niezły.

Shadow of the Tomb Raider

W kolejnej grze ponownie wykorzystałem wbudowany benchmark. Wybrałem ustawienia graficzne najwyższe i zmieniałem ustawienia DLSS. Gra również ma ray tracing — tutaj testy wykonałem przy wybraniu opcji ultra. Gra działa pod kontrolą API DirectX 12.

Bez ray tracingu gra nawet bez DLSS notuje średnio 53 fps — można zdecydowanie pokusić się o rozgrywkę przy takich ustawieniach. Włączenie DLSS oczywiście podbija znacznie wyniki i przy jakości jest już średnio 83 fps. Natomiast przy ustawieniach ultra możecie mieć aż średnio 152 fps.

Ray tracing sprawia, że ilość fps bez DLSS spada do średnio 35. Natomiast po włączeniu DLSS jakość jest już średnio 60 fps, a przy ultra nawet 123 fps. Gra jest już starszym tytułem (2018 rok) i widać, że jej wymagania wcale nie są wysokie. Przy starszych tytułach spokojnie więc możecie odpalać 8K przy maksymalnych detalach, ewentualnie dorzucić do tego DLSS jakość.

Total War: Warhammer III

Total War: Warhammer III to jedyna gra bazująca na DirectX 11. Nie ma tutaj DLSS ani ray tracingu, więc jedyne co zmieniałem to ustawienia graficzne. Testy wykonałem przy pomocy wbudowanego benchmarku battle.

Przy ustawieniach ultra nie ma co liczyć na płynną rozgrywkę. Tak naprawdę, dopiero ustawienia średnie ją zapewniają, choć tylko niskie gwarantują średnio powyżej 60 fps. Powstaje więc pytanie — czy warto aż tak obniżać detale dla 8K? Moim zdaniem zdecydowanie nie.

Watch Dogs: Legion

W ostatnim tytule również wykorzystałem test wbudowany. Wybrałem ustawienia graficzne Ultra. Testy powtórzyłem przy włączonych różnych opcjach DLSS oraz z ray tracingiem Ultra. Gra pracowała z API DirectX 12.

Bez ray tracingu i DLSS mamy dosyć niskie wyniki, choć średnio jest 31 fps. Natomiast wystarczy tutaj DLSS jakość, aby podbić je do średnio 58 fps. Ponownie tryb wydajność ultra skutkuje naprawdę sporym wzrostem fps, aż do średnio 112.

Po włączeniu ray tracingu na ultra bez DLSS nawet nie ma co próbować rozgrywki. Tryb Jakość podbija fps do 34, natomiast dopiero wydajność ultra pozwala na uzyskanie powyżej 60 fps. Warto tutaj jednak spróbować trybu wydajność, który zapewnia powyżej 50 fps, więc jeśli nie zależy Wam na 60 fps, to też powinniście być zadowoleni.

Test RTX 4090 w rozdzielczości 8K – podsumowanie

Gaming w rozdzielczości 8K z RTX 4090 rzeczywiście jest możliwy. W starszych grach (jak Shadow of the Tomb Raider) bez DLSS i RT możecie liczyć na naprawdę sporą ilość fps. W nowszych tytułach jest już gorzej i tutaj zdecydowanie przyda się ta technologia w różnych ustawieniach. Jeśli dany tytuł jej nie ma, to jedyną opcją jest zmniejszanie detali (tak jak w Total War: Warhammer III), ale trzeba będzie sporo zjechać, aby uzyskać płynną rozgrywkę. W takim przypadku uważam, że 8K nie jest tego warte. Samą przydatność DLSS bez RT pokazuje choćby Red Dead Redemption 2.

Gorzej robi się po włączeniu ray tracingu, kiedy trzeba ustawić DLSS na wydajność lub wyżej, aby cieszyć się z płynnej rozgrywki. Są też takie tytuły jak Dying Light 2, gdzie niestety, ale 60 fps nie uzyskacie (brakuje tutaj DLSS: ultra wydajność), ale ilość klatek na sekundę spokojnie powinna pozwolić na wygodną grę. Pamiętajcie, że cały czas mowa o gamingu w 8K z włączonym ray tracingiem i ustawieniami na maksymalne detale! Uważam więc, że jeśli chcecie spróbować rozgrywki w tej rozdzielczości, to RTX 4090 w połączeniu z DLSS zdecydowanie Wam na to pozwoli. Z niecierpliwością czekam też na oficjalne wydania gier z DLSS 3.0, które ma jeszcze poprawić wyniki.