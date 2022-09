Test MSI GeForce RTX 3090 Suprim X

Jak wygląda i co oferuje MSI GeForce RTX 3090 Suprim X?

Wraz z kartą otrzymujemy holder, który z pewnością się przyda do utrzymania karty w poziomie. Jest on stawiany na obudowie pod sam koniec karty i jest to ciekawsze rozwiązanie niż w przypadku holdera mocowanego w zaślepkach PCI.

Wygląd MSI GeForce RTX 3090 Suprim X jest bardzo dobry. Karta ma bogate podświetlenie, które znakomicie wygląda w obudowie z oknem. Jakość wykonania jest również znakomita i producent przyłożył się do każdego aspektu karty. Trzymając grafikę w rękach czuć, że jest to produkt z górnej półki. Jego dokładne wymiary to 336 x 140 x 61 mm i waży ona 1895 g. Potrzebujecie więc sporej obudowy, aby ją zmieścić w środku.

Karta graficzna zasilana jest z trzech złączy 8-pin, a sugerowany zasilacz to 850 W. Na tym elemencie PC również więc nie warto oszczędzać. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory TORX 4.0. Oczywiście mamy tryb półpasywny, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Dostępne wyjścia obrazu to 3x DisplayPort 1.4 a oraz HDMI 2.1. Mamy również złącze NVLink.

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X jest fabrycznie podkręcony – taktowanie boost to 1860 MHz. Dotyczy to obu BIOSów – Silent i Gaming, których przełącznik fizyczny został umieszczony obok złączy zasilania. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 średnie taktowanie wynosiło 1887 MHz.

Sterowniki:

GTX 1650, GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 497.27

RTX 3080 12 GB: Nvidia Game Ready 511.23

RTX 3050, RTX 3090: Nvidia Game Ready 511.32

RTX 3090 Ti: Nvidia Game Ready 512.16

Radeon RX 6500 XT: Adrenalin 22.2.3

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Informacje o testach znajdziecie w tym artykule.

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W Full HD mamy do czynienia ze świetną wydajnością i bardzo wysokimi wynikami w każdym z testowanych tytułów. Karta plasuje się również pomiędzy RTX 3090 Ti a RTX 3080 Ti, czyli zgodnie z oczekiwaniem.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej z rozdzielczości ponownie są świetne wyniki zapewniające w pełni płynną rozgrywkę.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości jedynie w Cyberpunk 2077 nie mamy średnio 60 fps. W pozostałych tytułach przy maksymalnej rozdzielczości spokojnie możemy liczyć na płynną rozgrywkę.

Temperatury

W trybie Silent jest naprawdę gorąco pod obciążeniem – temperatury są najwyższe spośród testowanych grafik. W Gaming jest już całkiem nieźle i wyniki są już niższe.

Głośność

W spoczynku przy obu trybach mamy idealną ciszę. Pod obciążeniem w SIlent jest całkiem nieźle jak na RTX 3090, natomiast przy Gaming jest już głośno i może to przeszkadzać przy cichszych zestawach.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest bez wątpienia bardzo duży i zdecydowanie potrzeba mocnego zasilacza, aby tutaj nie było problemów.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 80 MHz na rdzeniu i 87 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X oferuje bardzo dobrą wydajność we wszystkich testowanych rozdzielczościach. Nawet w 4K w prawie wszystkich grach możecie liczyć na średnio 60 fps. Karta plasuje się też pomiędzy RTX 3090 Ti a RTX 3080 Ti – zgodnie z oczekiwaniami.

Test MSI GeForce RTX 3090 Suprim X – podsumowanie

MSI GeForce RTX 3090 Suprim X jest kartą z pewnością wartą polecenia. Świetnie prezentuje się w obudowie z oknem, głównie dzięki bogatemu podświetleniu. Jest ona również znakomicie wykonana. W zestawie mamy też holder, który pomoże w utrzymaniu jej w pionie. Pamiętajcie przy tym, że jest ona dosyć długa i wymaga również mocnego zasilacza.

W testach wydajności wypada znakomicie i nawet w rozdzielczości 3840 x 2160 px możecie liczyć na w pełni płynną wydajność. Oczywiście jest ona wolniejsza od RTX 3090 Ti, ale ma widoczną przewagę nad RTX 3080 Ti. Jest to więc na ten moment naprawdę bardzo wydajna karta. Mamy również podwójny BIOS – Gaming i Silent. W obu jest tryb półpasywny i takie samo taktowanie boost. Możecie więc wybrać, czy zależy Wam na cichszej pracy czy niższych temepraturach. Kartę możecie też podkręcić, może nie wybitnie mocno, ale na pewno zyskacie kilka fps w grach.

W momencie pisania testu MSI GeForce RTX 3090 Suprim X nie znalazłem dostępnej w sklepach. Wszystko jak zawsze zależy od ceny i jeśli znajdziecie ją nieznacznie drożej od RTX 3080 Ti i taniej niż RTX 3090 Ti to myślę, że na pewno będziecie z zakupu zadowoleni.